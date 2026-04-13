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Cronaca

Razzo in campo, tragedia sfiorata allo stadio Tedesco

Un grave episodio ha segnato la 27esima giornata di campionato di Eccellenza calabrese, durante la partita tra il PraiaTortora e la Paolana.

13 aprile, 2026
Tag
eccellenza · praia tortora
Cronaca

Ospedale di Vibo, vigilante preso a calci e pugni

13 aprile 2026
Ore 11:52
Ospedale di Vibo, vigilante preso a calci e pugni
Cronaca

Incendio tra Martirano e Conflenti

13 aprile 2026
Ore 06:50
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Cronaca

Lamezia Terme, rifiuti e rottami in area verde: scatta il sequestro

11 aprile 2026
Ore 05:35
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Cronaca

Shock a Cosenza: imputato di violenza aggredito in aula

10 aprile 2026
Ore 11:44
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Cronaca

Reggio la mano della 'ndrangheta su sanità e appalti

10 aprile 2026
Ore 11:39
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Cronaca

Addio a un professionista acuto e scrupoloso

9 aprile 2026
Ore 19:31
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Cronaca

Lutto nel giornalismo, è morto Domenico Martelli

9 aprile 2026
Ore 19:11
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Cronaca

Appalti pilotati nel reggino, sequestri della Finanza

9 aprile 2026
Ore 12:25
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Cronaca

Gli intrecci tra 'Ndrangheta e Cosa Nostra

9 aprile 2026
Ore 12:17
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Cronaca

Sparatoria a Tropea: si costituisce il presunto autore

9 aprile 2026
Ore 12:14
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Cronaca

Scoperto un bunker a Palmi

9 aprile 2026
Ore 05:30
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Cronaca

Confisca Reggio Calabria

9 aprile 2026
Ore 05:20
Confisca Reggio Calabria
Cronaca

Sparatoria in strada a Tropea, un ferito

8 aprile 2026
Ore 16:55
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Cronaca

Colpo al clan di Ariola, 54 arresti

8 aprile 2026
Ore 11:35
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Cronaca

Sarrottino, verso la messa in sicurezza area ex casello

8 aprile 2026
Ore 11:12
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Cronaca

Allarme carburante per i voli, timori al Tito Minniti

8 aprile 2026
Ore 11:06
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Cronaca

Si accende il dibattito dopo la condanna del macellaio

7 aprile 2026
Ore 11:28
Si accende il dibattito dopo la condanna del macellaio
Cronaca

Viabilità, Pasquetta di sangue nel Cosentino

7 aprile 2026
Ore 11:25
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Cronaca

Carburanti ed energia, Calabria tra le più esposte

7 aprile 2026
Ore 11:22
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Cronaca

Incidente aereo a Grisolia, parla il pilota

7 aprile 2026
Ore 11:20
Incidente aereo a Grisolia, parla il pilota
Cronaca

Uccise un ladro in casa, macellaio condannato a 15 anni.

3 aprile 2026
Ore 21:09
Uccise un ladro in casa, macellaio condannato a 15 anni.

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