Social
Temi del giorno
Home page>Video>Cronaca>Rovito, Una voragine sul...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Rovito, Una voragine sulla strada, rischio isolamento

Da alcuni giorni nel comune di Rovito, alle porte di Cosenza, è parzialmente crollata la strada di accesso alla frazione Episcopani. A rischio isolamento una ventina di famiglie

7 maggio, 2026
Società

Cosenza scende di nuovo in piazza per la Flotilla

1 maggio 2026
Ore 13:39
Cosenza scende di nuovo in piazza per la Flotilla
Cronaca

Escalation criminale a Vibo, l'incubo è tornato

7 maggio 2026
Ore 12:35
Escalation criminale a Vibo, l'incubo è tornato
Cronaca

Intimidazioni a Vibo, le istituzioni fanno quadrato

7 maggio 2026
Ore 11:50
Intimidazioni a Vibo, le istituzioni fanno quadrato
Cronaca

Immigrazione clandestina Crotone

7 maggio 2026
Ore 05:22
Immigrazione clandestina Crotone
Cronaca

Vibo, viabilità provinciale al collasso: «Ora basta»

6 maggio 2026
Ore 11:50
Vibo, viabilità provinciale al collasso: «Ora basta»
Cronaca

Confisca da 7 milioni di euro a un imprenditore di Rosarno

6 maggio 2026
Ore 05:14
Confisca da 7 milioni di euro a un imprenditore di Rosarno
Cronaca

Serre Vibonesi isolate, l'allarme di Fabriella Group

5 maggio 2026
Ore 19:00
Serre Vibonesi isolate, l'allarme di Fabriella Group
Cronaca

Strade vibonesi disastrate, la denuncia di Fabriella

5 maggio 2026
Ore 15:44
Strade vibonesi disastrate, la denuncia di Fabriella
Cronaca

Trasversale delle Serre, apre il primo lotto: l'intervento di Salvini

5 maggio 2026
Ore 15:31
Trasversale delle Serre, apre il primo lotto: l'intervento di Salvini
Cronaca

Molestava passanti, provvedimento di trattenimento per nigeriano

5 maggio 2026
Ore 12:51
Molestava passanti, provvedimento di trattenimento per nigeriano
Cronaca

Raid intimidatorio, Vibo Valentia non ci sta

5 maggio 2026
Ore 11:47
Raid intimidatorio, Vibo Valentia non ci sta
Cronaca

Sequestro resort nel Cosentino: danno erariale da 30 milioni

5 maggio 2026
Ore 07:21
Sequestro resort nel Cosentino: danno erariale da 30 milioni
Cronaca

Raid intimidatorio a Vibo: 5 attività prese a fucilate

4 maggio 2026
Ore 12:28
Raid intimidatorio a Vibo: 5 attività prese a fucilate
Cronaca

Finta Ferrari a Catanzaro, Gdf smonta e distrugge i pezzi contraffatti

Una Toyota trasformata in Ferrari F355 GTS viene sequestrata e “spogliata” degli elementi falsi. Distrutti loghi e componenti, proprietario rinviato a giudizio.

4 maggio 2026
Ore 05:29
Finta Ferrari a Catanzaro, Gdf smonta e distrugge i pezzi contraffatti
Cronaca

Antimafia penitenziaria, l'affondo della garante

2 maggio 2026
Ore 11:34
Antimafia penitenziaria, l'affondo della garante
Cronaca

Operazione “Staffetta”, droga per 100 mila euro sequestrata nel Cosentino

2 maggio 2026
Ore 06:25
Operazione “Staffetta”, droga per 100 mila euro sequestrata nel Cosentino
Cronaca

Fuscaldo, donna muore investita dalla propria auto

1 maggio 2026
Ore 13:54
Fuscaldo, donna muore investita dalla propria auto
Cronaca

Flotilla, i militanti arrestati saranno liberati a ore

30 aprile 2026
Ore 18:01
Flotilla, i militanti arrestati saranno liberati a ore
Cronaca

Rifiuti pericolosi, a Petronà sei indagati

30 aprile 2026
Ore 12:25
Rifiuti pericolosi, a Petronà sei indagati
Cronaca

Catanzaro, migliorano le condizioni di Maria Luce

30 aprile 2026
Ore 12:22
Catanzaro, migliorano le condizioni di Maria Luce
Cronaca

Sconcerto a Vibo, dirigente comunale preso a bastonate

30 aprile 2026
Ore 12:21
Sconcerto a Vibo, dirigente comunale preso a bastonate

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie, l'arte del pane

LaC Storie, l'arte del pane

Arbëria News

Playlist - Arberia news

Caraffa, la lingua arbereshe sale in cattedra

Caraffa, la lingua arbereshe sale in cattedra

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

Francesco Rodilosso: l'emozione del rito in un video

Francesco Rodilosso: l'emozione del rito in un video