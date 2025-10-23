Social
Scalea, frana minaccia abitazioni: «Non dormiamo più»

A Scalea una famiglia rischia di perdere la propria abitazione a causa di una frana e i fondi individuati dal Comune per la messa in sicurezza non sono ancora stati utilizzati.

23 ottobre, 2025
Cronaca

Gioia Tauro, il ricordo del piccolo Nicodemo

23 ottobre 2025
Ore 12:25
Gioia Tauro, il ricordo del piccolo Nicodemo
Cronaca

Grave incidente in via Sbarre Inferiori a Reggio Calabria: cinque feriti e sfondata la vetrina di un bar

Grave incidente in via Sbarre Inferiori a Reggio Calabria: cinque feriti e sfondata la vetrina di un bar

23 ottobre 2025
Ore 10:08
Grave incidente in\u00A0via Sbarre Inferiori a Reggio Calabria: cinque feriti e sfondata la vetrina di un bar
Cronaca

Influencer di Cosenza evade il fisco: scoperto dalla Gdf

23 ottobre 2025
Ore 08:53
Influencer di Cosenza evade il fisco: scoperto dalla Gdf
Cronaca

Sequestro da un milione di euro a un imprenditore della Locride

23 ottobre 2025
Ore 05:32
Sequestro da un milione di euro a un imprenditore della Locride
Cronaca

Roma, undicenne calabrese cade da un balcone: è grave

22 ottobre 2025
Ore 18:57
Roma, undicenne calabrese cade da un balcone: è grave
Cronaca

Maxi frode da 8 milioni di euro nel settore degli pneumatici

22 ottobre 2025
Ore 12:52
Maxi frode da 8 milioni di euro nel settore degli pneumatici
Cronaca

Il dolore della città di Serra San Bruno dopo l'incidente mortale con tre vittime sulla Jonio-Tirreno

22 ottobre 2025
Ore 12:49
Il dolore della città di Serra San Bruno dopo l'incidente mortale con tre vittime sulla Jonio-Tirreno
Cronaca

Gioia Tauro in lutto, non ce l'ha fatta il piccolo Nico

21 ottobre 2025
Ore 12:29
Gioia Tauro in lutto, non ce l'ha fatta il piccolo Nico
Cronaca

Gioia Tauro, Scarcella: «Io vittima di stalking»

21 ottobre 2025
Ore 12:22
Gioia Tauro, Scarcella: «Io vittima di stalking»
Cronaca

Maxi-truffa al Ssn: tre arresti nel cosentino

21 ottobre 2025
Ore 12:20
Maxi-truffa al Ssn: tre arresti nel cosentino
Cronaca

Cosenza, morte sospetta in pronto soccorso

21 ottobre 2025
Ore 12:18
Cosenza, morte sospetta in pronto soccorso
Cronaca

Gioia Tauro, crolla un muro: feriti tre fratellini

20 ottobre 2025
Ore 12:30
Gioia Tauro, crolla un muro: feriti tre fratellini
Cronaca

Intimidazioni ai sindaci, a Jonadi solo l'ultimo caso

20 ottobre 2025
Ore 12:28
Intimidazioni ai sindaci, a Jonadi solo l'ultimo caso
Cronaca

Belvedere Spinello, sequestrati i due depuratori comunali: reflui non trattati finivano nel fiume Neto

Sequestrati i due impianti di depurazione comunali di Belvedere Spinello, su disposizione del Gip del Tribunale di Crotone, a seguito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica pitagorica. L’operazione è frutto di complesse indagini condotte dai militari dell’Arma, con il supporto tecnico dell’Arpacal di Crotone, che hanno accertato la fuoriuscita di acque reflue urbane non trattate dai depuratori non funzionanti. Le acque contaminate si sarebbero riversate nel fiume Neto, provocando sversamenti maleodoranti e potenziali rischi per la salute pubblica.

20 ottobre 2025
Ore 09:22
Belvedere Spinello, sequestrati i due depuratori comunali: reflui non trattati finivano nel fiume Neto
Cronaca

'Ndrangheta, confiscati beni per 1,6 milioni di euro nel Vibonese

Le immagini dell'operazione della Guardia di Finanza che ha portato alla confisca di beni per 1,6 milioni di euro nei confronti di un uomo ritenuto vicino al clan Accorinti di Briatico che deve scontare una condanna a 4 anni e 6 mesi

20 ottobre 2025
Ore 06:52
'Ndrangheta, confiscati beni per 1,6 milioni di euro nel Vibonese
Cronaca

Mattia Spanò, la scarcerazione non risolve il caso

19 ottobre 2025
Ore 09:52
Mattia Spanò, la scarcerazione non risolve il caso
Cronaca

Il cimitero per animali di Cosenza rischia di chiudere

19 ottobre 2025
Ore 09:48
Il cimitero per animali di Cosenza rischia di chiudere
Cronaca

Periferie degradate, Ciciliano Prociv a Catanzaro

18 ottobre 2025
Ore 12:27
Periferie degradate, Ciciliano Prociv a Catanzaro
Cronaca

Rinascita Scott, assoluzione e pene ridotte in appello

17 ottobre 2025
Ore 19:05
Rinascita Scott, assoluzione e pene ridotte in appello
Cronaca

Bergarè 2025, tra saperi sapori e incontri d affari

17 ottobre 2025
Ore 19:04
Bergarè 2025, tra saperi sapori e incontri d affari
Cronaca

Lettera intimidatoria al sindaco di Jonadi

17 ottobre 2025
Ore 19:00
Lettera intimidatoria al sindaco di Jonadi
