Cronaca

Si perde nei boschi del Pollino, escursionista salvato dai vigili del fuoco -Video

I vigili del fuoco del Comando di Cosenza – Distaccamento di Castrovillari hanno soccorso un giovane escursionista polacco disperso tra i boschi del Pollino a circa 2.200 metri. Su attivazione della Sala operativa della Direzione regionale vigili del fuoco Calabria, è decollato il mezzo aereo Drago VF62 del Reparto Volo di Lamezia Terme. Gli elisoccorritori, una volta raggiunte le coordinate indicate, hanno proceduto al recupero del 20enne mediante una manovra di verricellata. Il giovane, in buone condizioni di salute ma provato dalla notte trascorsa all’aperto in alta montagna, è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118.