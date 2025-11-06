Social
Slot truccate, sequestro di 12 milioni a Cosenza

Andiamo a Cosenza dove questa mattina sono stati sequestrati 12 milioni di euro a un titolare di un’agenzia di slot. L’uomo, che distribuiva apparecchiature da gioco in tutta la provincia, tramite sim duplicate incassava soldi destinati allo Stato.

6 novembre, 2025
Cronaca

Omicidio a Rossano, riprende la caccia al killer

6 novembre 2025
Ore 12:27
Omicidio a Rossano, riprende la caccia al killer
Cronaca

Femminicidio Ilaria Sollazzo, parla la sorella

6 novembre 2025
Ore 11:49
Femminicidio Ilaria Sollazzo, parla la sorella
Cronaca

Corigliano Rossano, trentenne ucciso a coltellate

5 novembre 2025
Ore 13:25
Corigliano Rossano, trentenne ucciso a coltellate
Cronaca

Peculato a Savelli, cinque indagati

4 novembre 2025
Ore 06:50
Peculato a Savelli, cinque indagati
Cronaca

Pizzo, lampione crolla sulla bancarella: grave ceramista

3 novembre 2025
Ore 19:56
Pizzo, lampione crolla sulla bancarella: grave ceramista
Cronaca

Compro oro abusivo a Soverato

3 novembre 2025
Ore 07:06
Compro oro abusivo a Soverato
Cronaca

Maltempo, allagamenti e disagi sulla fascia jonica

31 ottobre 2025
Ore 19:20
Maltempo, allagamenti e disagi sulla fascia jonica
Cronaca

Gioia Tauro, l'ultimo straziante saluto a Nicodemo

31 ottobre 2025
Ore 17:23
Gioia Tauro, l'ultimo straziante saluto a Nicodemo
Cronaca

Fulmine colpisce un capannone agricolo e provoca un incendio, due feriti

31 ottobre 2025
Ore 12:50
Fulmine colpisce un capannone agricolo e provoca un incendio, due feriti
Cronaca

Maltempo, a Catanzaro Lido allagamenti e problemi di viabilità

31 ottobre 2025
Ore 09:36
Maltempo, a Catanzaro Lido allagamenti e problemi di viabilità
Cronaca

Elisabetta Gregoraci: «Mai offeso compagna di mio padre, mi difenderò»

30 ottobre 2025
Ore 14:45
Elisabetta Gregoraci: «Mai offeso compagna di mio padre, mi difenderò»
Cronaca

Ponte sullo Stretto, la Corte dei conti blocca il progetto

30 ottobre 2025
Ore 13:49
Ponte sullo Stretto, la Corte dei conti blocca il progetto
Cronaca

Penalty, arrestate 5 persone per frode sportiva

29 ottobre 2025
Ore 19:48
Penalty, arrestate 5 persone per frode sportiva
Cronaca

Operazione Penalty, le parole del procuratore Borrelli

29 ottobre 2025
Ore 12:48
Operazione Penalty, le parole del procuratore Borrelli
Cronaca

Operazione Penalty: arresti a Reggio per frode sportiva

29 ottobre 2025
Ore 12:45
Operazione Penalty: arresti a Reggio per frode sportiva
Cronaca

Capre a spasso per Tropea: entrano in chiesa e prendono a testate le vetrine dei negozi

28 ottobre 2025
Ore 10:13
Capre a spasso per Tropea: entrano in chiesa e prendono a testate le vetrine dei negozi
Cronaca

Furto al Louvre, la testimonianza di un turista vibonese

27 ottobre 2025
Ore 19:05
Furto al Louvre, la testimonianza di un turista vibonese
Cronaca

Cetraro, terminata la fuga di Alessio Ricco

27 ottobre 2025
Ore 14:13
Cetraro, terminata la fuga di Alessio Ricco
Interviste

Elisa Barresi intervista Col.Enrico Pigozzo Ten.Federica Castello

27 ottobre 2025
Ore 12:04
Elisa Barresi intervista Col.Enrico Pigozzo Ten.Federica Castello
Cronaca

Il Calvario di un 64enne: sei ospedali in due giorni

26 ottobre 2025
Ore 11:45
Il Calvario di un 64enne: sei ospedali in due giorni
Cronaca

A Rende cittadini in piazza contro Sorical

26 ottobre 2025
Ore 11:41
A Rende cittadini in piazza contro Sorical
