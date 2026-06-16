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Economia e Lavoro

Cosenza, sguardo rivolto alla transizione energetica

Istituzioni e imprese a confronto per un approfondimento sui temi della transizione energetica. L'appuntamento, promosso da Cna e Alessco, è stato ospitato nella Sala nova della provincia di Cosenza

16 giugno, 2026
Tag
cosenza · energia · cna · imprese calabria
Economia e Lavoro

Coldiretti in piazza contro il finto made in Italy

15 giugno 2026
Ore 12:39
Coldiretti in piazza contro il finto made in Italy
Economia e Lavoro

Calabria, sul podio nazionale per la produzione di miele

13 giugno 2026
Ore 12:00
Calabria, sul podio nazionale per la produzione di miele
Economia e Lavoro

Chianalea isolata dai lavori, scoppia la protesta

12 giugno 2026
Ore 11:31
Chianalea isolata dai lavori, scoppia la protesta
Economia e Lavoro

Sibaritide, completati lavori cavalcavia su sp 169

12 giugno 2026
Ore 11:28
Sibaritide, completati lavori cavalcavia su sp 169
Economia e Lavoro

Rsa San Nicola Arcella, sit in e polemiche

12 giugno 2026
Ore 11:23
Rsa San Nicola Arcella, sit in e polemiche
Economia e Lavoro

Intesa tra Regione e Agea per modernizzare l'agricoltura

10 giugno 2026
Ore 12:00
Intesa tra Regione e Agea per modernizzare l'agricoltura
Economia e Lavoro

Stabilizzazione Tis, in Consiglio un piano in tre fasi

9 giugno 2026
Ore 11:40
Stabilizzazione Tis, in Consiglio un piano in tre fasi
Economia e Lavoro

Area urbana Catanzaro-Lamezia, assemblea in Cittadella

9 giugno 2026
Ore 11:23
Area urbana Catanzaro-Lamezia, assemblea in Cittadella
Economia e Lavoro

Taglio accise carburanti prorogato fino a luglio

8 giugno 2026
Ore 11:25
Taglio accise carburanti prorogato fino a luglio
Economia e Lavoro

A Reggio Calabria torna il Professional Day

7 giugno 2026
Ore 12:05
A Reggio Calabria torna il Professional Day
Economia e Lavoro

L'urlo della Cgil ad Amendolara, stop sfruttamento e caporalato

7 giugno 2026
Ore 12:00
L'urlo della Cgil ad Amendolara, stop sfruttamento e caporalato
Economia e Lavoro

La Base e Usb: «Caporalato sostenuto dal sistema politico»

7 giugno 2026
Ore 12:00
La Base e Usb: «Caporalato sostenuto dal sistema politico»
Economia e Lavoro

Dumping contrattuale, sindacati e imprese a confronto

6 giugno 2026
Ore 12:10
Dumping contrattuale, sindacati e imprese a confronto
Economia e Lavoro

A Catanzaro il congresso Uiltec, rieletta Piras

6 giugno 2026
Ore 12:03
A Catanzaro il congresso Uiltec, rieletta Piras
Economia e Lavoro

Unical, dai banchi di Ingegneria gestionale a Byd

5 giugno 2026
Ore 11:48
Unical, dai banchi di Ingegneria gestionale a Byd
Economia e Lavoro

Congresso nazionale della UILTEC in Calabria

3 giugno 2026
Ore 19:40
Congresso nazionale della UILTEC in Calabria
Economia e Lavoro

Da Regione e Governo nuovi fondi per aree interne

3 giugno 2026
Ore 12:00
Da Regione e Governo nuovi fondi per aree interne
Economia e Lavoro

Cosenza, porte aperte alla Camera di commercio

3 giugno 2026
Ore 12:00
Cosenza, porte aperte alla Camera di commercio
Economia e Lavoro

Catanzaro, la Giunta approva il progetto per i lavori portuali

3 giugno 2026
Ore 12:00
Catanzaro, la Giunta approva il progetto per i lavori portuali
Economia e Lavoro

Ponte del 2 giugno, Federalberghi soddisfatta

1 giugno 2026
Ore 12:25
Ponte del 2 giugno, Federalberghi soddisfatta
Economia e Lavoro

Artigiano in fiera, la Calabria protagonista

30 maggio 2026
Ore 13:58
Artigiano in fiera, la Calabria protagonista

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