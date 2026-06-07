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Economia e Lavoro

A Reggio Calabria torna il Professional Day

Torna a Reggio il professional day, la fiera del lavoro che nei prossimi 10 e 11 giugno animerà il Lotto D dell'università Mediterranea. 

7 giugno, 2026
Tag
reggio calabria · lavoro calabria
Economia e Lavoro

La Base e Usb: «Caporalato sostenuto dal sistema politico»

7 giugno 2026
Ore 12:00
La Base e Usb: «Caporalato sostenuto dal sistema politico»
Economia e Lavoro

L'urlo della Cgil ad Amendolara, stop sfruttamento e caporalato

7 giugno 2026
Ore 12:00
L'urlo della Cgil ad Amendolara, stop sfruttamento e caporalato
Economia e Lavoro

Dumping contrattuale, sindacati e imprese a confronto

6 giugno 2026
Ore 12:10
Dumping contrattuale, sindacati e imprese a confronto
Economia e Lavoro

A Catanzaro il congresso Uiltec, rieletta Piras

6 giugno 2026
Ore 12:03
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Economia e Lavoro

Unical, dai banchi di Ingegneria gestionale a Byd

5 giugno 2026
Ore 11:48
Unical, dai banchi di Ingegneria gestionale a Byd
Economia e Lavoro

Congresso nazionale della UILTEC in Calabria

3 giugno 2026
Ore 19:40
Congresso nazionale della UILTEC in Calabria
Economia e Lavoro

Da Regione e Governo nuovi fondi per aree interne

3 giugno 2026
Ore 12:00
Da Regione e Governo nuovi fondi per aree interne
Economia e Lavoro

Cosenza, porte aperte alla Camera di commercio

3 giugno 2026
Ore 12:00
Cosenza, porte aperte alla Camera di commercio
Economia e Lavoro

Catanzaro, la Giunta approva il progetto per i lavori portuali

3 giugno 2026
Ore 12:00
Catanzaro, la Giunta approva il progetto per i lavori portuali
Economia e Lavoro

Ponte del 2 giugno, Federalberghi soddisfatta

1 giugno 2026
Ore 12:25
Ponte del 2 giugno, Federalberghi soddisfatta
Economia e Lavoro

Artigiano in fiera, la Calabria protagonista

30 maggio 2026
Ore 13:58
Artigiano in fiera, la Calabria protagonista
Economia e Lavoro

L'Umg guida il rilancio dell'agroalimentare calabrese

30 maggio 2026
Ore 06:20
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Economia e Lavoro

Galleria Sansinato riaperta, scongiurata altra chiusura

29 maggio 2026
Ore 13:25
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Economia e Lavoro

Tropea già piena di turisti ma il lungomare è ferito

29 maggio 2026
Ore 13:09
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Economia e Lavoro

Premio Elaioteca, riconoscimento ai produttori di olio

29 maggio 2026
Ore 11:58
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Economia e Lavoro

San Nicola Arcella, via al cantinamento marino

28 maggio 2026
Ore 12:00
San Nicola Arcella, via al cantinamento marino
Economia e Lavoro

Vertenza Tis, proclamato lo stato di agitazione

27 maggio 2026
Ore 12:31
Vertenza Tis, proclamato lo stato di agitazione
Economia e Lavoro

A Catanzaro tre giorni dedicati al mondo del lavoro

26 maggio 2026
Ore 12:01
A Catanzaro tre giorni dedicati al mondo del lavoro
Economia e Lavoro

Riviera Experience, un convegno a San Nicola Arcella

24 maggio 2026
Ore 12:00
Riviera Experience, un convegno a San Nicola Arcella
Economia e Lavoro

Vibo, un patto di rete per lo sviluppo del territorio

23 maggio 2026
Ore 15:52
Vibo, un patto di rete per lo sviluppo del territorio
Economia e Lavoro

Caulonia, il grido dei cittadini dopo il ciclone Harry

22 maggio 2026
Ore 11:26
Caulonia, il grido dei cittadini dopo il ciclone Harry

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