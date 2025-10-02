Social
Regionali, ultimo comizio da sindaco per Falcomatà

Sceglie Piazza De Nava per celebrare gli oltre dieci anni di amministrazione il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, che saluta la città nel comizio che segna la fine di un ciclo.

2 ottobre, 2025
Politica

2 ottobre 2025
Ore 12:18
Politica

2 ottobre 2025
Ore 12:14
Politica

1 ottobre 2025
Ore 21:10
Politica

1 ottobre 2025
Ore 21:10
Politica

1 ottobre 2025
Ore 19:58
Politica

1 ottobre 2025
Ore 13:46
Politica

1 ottobre 2025
Ore 12:29
Politica

30 settembre 2025
Ore 19:02
Politica

30 settembre 2025
Ore 16:57
Politica

30 settembre 2025
Ore 12:40
Politica

30 settembre 2025
Ore 11:56
Politica

30 settembre 2025
Ore 11:08
Politica

29 settembre 2025
Ore 12:54
Politica

29 settembre 2025
Ore 12:48
Politica

29 settembre 2025
Ore 12:46
Politica

28 settembre 2025
Ore 12:10
Politica

28 settembre 2025
Ore 12:07
Politica

27 settembre 2025
Ore 15:52
Politica

27 settembre 2025
Ore 13:11
Politica

27 settembre 2025
Ore 12:41
Politica

27 settembre 2025
Ore 12:37
