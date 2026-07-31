Cardiologia, un brevetto Unical rivoluziona le diagnosi
Nei laboratori dell'Unical è stata messa a punta una nuova tecnologia che consente di diagnosticare tempestivamente malattie del cuore e del sangue senza prelievi ematici, solo con l'utilizzo delle microonde. Pochi giorni fa è stato depositato il brevetto nazionale e ora si guarda a quello internazionale.
"Non sei sola" è la proposta di legge presentata dal consigliere regionale Ernesto Alecci, che punta a offrire un sostegno concreto alle donne nella fase pre e post partum. La presentazione ufficiale al Comune di Soverato.