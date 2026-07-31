La Corte dei Conti condanna un medico di Crotone

Un medico ortopedico dell'Asp di Crotone è stato condannato dalla Corte dei Conti per un caso di malasanità avvenuto nello stesso ospedale nel 2017. Ad un uomo, giunto in pronto soccorso con una frattura, è stato poi amputato l'arto a seguito di una grave infezione. Per i giudici causata da una sottovalutazione del rischio.
"Non sei sola" è la proposta di legge presentata dal consigliere regionale Ernesto Alecci, che punta a offrire un sostegno concreto alle donne nella fase pre e post partum. La presentazione ufficiale al Comune di Soverato.