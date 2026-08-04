Maria luce è fuori pericolo, nessun danno neurologico
È fuori pericolo la bimba di sei anni caduta dal balcone a Catanzaro nei mesi scorsi. Ad annunciarlo i medici del Gaslini, dove si trova ricoverata ormai da tre mesi. Nei giorni scorsi è stato eseguito un delicato intervento cardiochirurgico.
"Non sei sola" è la proposta di legge presentata dal consigliere regionale Ernesto Alecci, che punta a offrire un sostegno concreto alle donne nella fase pre e post partum. La presentazione ufficiale al Comune di Soverato.