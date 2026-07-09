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Decidiamo, anche a Cosenza la campagna di Avs

Anche a Cosenza le componenti della formazione politica Alleanza Verdi Sinistra hanno avviato la campagna per la definizione del programma in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

9 luglio, 2026
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avs · cosenza
Società

Soverato come Siracusa: tutto pronto per le Troiane

8 luglio 2026
Ore 11:26
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Società

A Camini la villa comunale intitolata a Vincenzo Grasso

9 luglio 2026
Ore 11:09
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Società

Reggio Calabria, presentata rete contro abusi e violenze

9 luglio 2026
Ore 10:30
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Società

la blue economy motore di sviluppo del territorio

9 luglio 2026
Ore 10:28
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Società

ultimo a reggio biglietti esauriti in poche ore

9 luglio 2026
Ore 10:25
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Società

In Calabria la convention nazionale dell'olio

9 luglio 2026
Ore 09:39
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Società

Alberincanti, la "cooltura" che fa crescere i luoghi

9 luglio 2026
Ore 09:34
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Società

Caldo e siccità, servono reti nuove e meno sprechi

8 luglio 2026
Ore 11:21
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Società

Formazione, il miglior investimento per le aziende

7 luglio 2026
Ore 16:57
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Società

Rende punta sui grandi eventi, nasce la CTC arena

7 luglio 2026
Ore 16:08
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Società

Parco del Pollino: via al "Và sentiero fest"

7 luglio 2026
Ore 12:00
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Società

Il caso Amendolara colpisce il mercato ortofrutticolo

7 luglio 2026
Ore 12:00
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Società

Imaddine, il "calabrese africano" star del web

7 luglio 2026
Ore 12:00
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Società

A San Floro torna lo spettacolo del campo di girasoli

7 luglio 2026
Ore 12:00
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Società

Al via il trattamento penitenziario dei sex offender

6 luglio 2026
Ore 18:27
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Società

Il Granillo riapre ai concerti, a Reggio arriva Ultimo

6 luglio 2026
Ore 18:25
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Società

A Vibo Valentia arrivano i City log

6 luglio 2026
Ore 11:23
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Società

Cosenza, in pigiama per i bambini ricoverati

6 luglio 2026
Ore 11:22
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Società

Soverato saluta l'Intercity Roma-Reggio Calabria

6 luglio 2026
Ore 11:22
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Le Notti dello Statere, la storica kermesse celebra il grande cinema

6 luglio 2026
Ore 10:46
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Criticità e prospettive, focus futuro del Kaulonia tarantella festival

5 luglio 2026
Ore 17:59
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