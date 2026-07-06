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Le Notti dello Statere, la storica kermesse celebra il grande cinema

La XXII edizione de "Le Notti dello Statere" ai Laghi di Sibari celebra il grande cinema italiano con la consegna del prestigioso premio, unendo cultura, promozione del territorio e memoria storica.

6 luglio, 2026
Tag
cinema · laghi di sibari
Società

Cosenza, in pigiama per i bambini ricoverati

6 luglio 2026
Ore 11:22
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Società

A Vibo Valentia arrivano i City log

6 luglio 2026
Ore 11:23
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Società

Soverato saluta l'Intercity Roma-Reggio Calabria

6 luglio 2026
Ore 11:22
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Società

Criticità e prospettive, focus futuro del Kaulonia tarantella festival

5 luglio 2026
Ore 17:59
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Società

Vibo, piazza Salvemini pronta a riaprire

5 luglio 2026
Ore 17:56
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Società

La carovana di Info lab Europa fa tappa a Brognaturo

5 luglio 2026
Ore 17:56
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Società

Chiesa calabrese: «Lavoro libero, dignitoso e sicuro»

5 luglio 2026
Ore 17:55
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La Chiesa e il monito sui migranti di Papa Leone

5 luglio 2026
Ore 17:54
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Società

Reggio, Jossa e la storia dell'Università moderna

5 luglio 2026
Ore 15:59
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Società

LaC Storie - Trattoria da Zia Lina

5 luglio 2026
Ore 05:02
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Società

A Caulonia focus sul futuro del Tarantella Festival

4 luglio 2026
Ore 17:45
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Società

La Catechesi di frate umile: il cuore dei piccoli

4 luglio 2026
Ore 17:44
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Società

Aiac Award 2026, Cosenza capitale degli allenatori

4 luglio 2026
Ore 12:00
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Società

Tropea, torna il sindaco sceriffo: stop alle treccine

4 luglio 2026
Ore 12:00
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Società

Ciclovia dei parchi riaperta tra Morano e Campotenese

4 luglio 2026
Ore 12:00
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Società

Acri, il grande cinema torna in piazza

4 luglio 2026
Ore 12:00
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Società

A Villa il talk "Stretto crocevia del Mediterraneo"

4 luglio 2026
Ore 11:42
A Villa il talk \"Stretto crocevia del Mediterraneo\"
Società

"InDavoli": un progetto che diventa metodo

3 luglio 2026
Ore 12:23
\"InDavoli\": un progetto che diventa metodo
Società

Bivio Aranceto, l'appello per una rotatoria sicura

3 luglio 2026
Ore 12:19
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Società

Variante 106, Caulonia discute il nuovo tracciato

3 luglio 2026
Ore 12:16
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Società

Piccola viabilità, la Regione finanzia i Comuni

3 luglio 2026
Ore 12:12
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