Monito alla politica: 'ndrangheta scomparsa dall'agenda
Si è aperta a Castiglione Cosentino una nuova stagione del Pacchero alla 'ndrangheta, il premio ideato da Salvatore Magarò andato avanti per dieci anni ed ora riproposto per riportare il problema criminalità al centro del dibattito politico.
Cittadino dello Stretto tra gli attivisti in partenza per Gaza in missione umanitaria. Si tratta di Nando Primerano, fervido animatore del centro sociale Cartella che lo ha salutato con una conferenza stampa.