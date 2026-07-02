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Scalea, l'estate inizia con Almaland

Scalea ha dato il via alla stagione degli spettacoli con lo spettacolo "Almaland - Una notte al luna park".

2 luglio, 2026
Tag
Scalea · cosenza · spettacoli
Società

Necropoli di Torre Galli, cento anni dopo: le nuove scoperte a LaC Storie

28 giugno 2026
Ore 05:00
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Società

Allarme OMS, aumentano i morti per colpi di calore

2 luglio 2026
Ore 19:02
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Società

A Reggio le Università di Architettura di tutta Italia

2 luglio 2026
Ore 14:03
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Società

Flavia Vento al Sayonara di Nicotera Marina

2 luglio 2026
Ore 12:53
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Società

Marina di Sibari, la stagione estiva è già un successo

2 luglio 2026
Ore 12:19
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Società

Al Ceravolo i lavori procedono secondo cronoprogramma

2 luglio 2026
Ore 12:05
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Società

il sistema bibliotecario vibonese verso la liquidazione

1 luglio 2026
Ore 19:56
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Società

Kento e Mad Simon, il rap accende la festa della luce

1 luglio 2026
Ore 19:00
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Società

Festival d'autunno: presentata la XXIII edizione

1 luglio 2026
Ore 12:33
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Società

"Io passio" apre l'estate tra montauro e montepaone

1 luglio 2026
Ore 12:31
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Società

N'atru Pride, a Cosenza il corteo autonomo

1 luglio 2026
Ore 12:26
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Società

Cosenza connect, programma di destinazione turistica

1 luglio 2026
Ore 12:22
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Società

Donne e mare, cresce il lavoro in rosa

1 luglio 2026
Ore 12:21
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Società

Calabria, al via l'hub formativo in Tunisia: i dettagli

1 luglio 2026
Ore 12:17
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Calabria, da oggi attivo il servizio Uber-x

30 giugno 2026
Ore 19:00
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30 giugno 2026
Ore 12:00
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Società

Cirella, torna il Festival Calici sotto le stelle

30 giugno 2026
Ore 12:00
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Società

Gemellaggio Cassano, Civita e Mormanno per fare rete

30 giugno 2026
Ore 12:00
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Società

L'associazione Shpresa Jone in visita in Kosovo

30 giugno 2026
Ore 12:00
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Società

Si chiude a Soverato il festival di scrittura femminile

30 giugno 2026
Ore 12:00
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L'ambasciatore Usa Fertitta approda a Vibo Marina

29 giugno 2026
Ore 12:01
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