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A Javier Zanetti il prestigioso premio Granillo

Javier Zanetti protagonista nei giorni scorsi a Reggio per l'ottava edizione del Premio Sportivo "Oreste Granillo". L'ex capitano dell'Inter ha parlato del legame con la Calabria e del momento del calcio italiano

4 giugno, 2026
Sport

A Javier Zanetti il prestigioso premio Granillo

4 giugno 2026
Ore 11:50
A Javier Zanetti il prestigioso premio Granillo
Sport

Serie D, la Reggina a un passo dalla cessione

3 giugno 2026
Ore 12:00
Serie D, la Reggina a un passo dalla cessione
Sport

Us Catanzaro, il bilancio del patron Noto

2 giugno 2026
Ore 15:00
Us Catanzaro, il bilancio del patron Noto
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Trebisacce, sogno Serie D sfumato ai rigori

1 giugno 2026
Ore 12:40
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Sport

Calcio a 5, la Pirossigeno Cosenza pensa al futuro

31 maggio 2026
Ore 11:42
Calcio a 5, la Pirossigeno Cosenza pensa al futuro
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Catanzaro, a Monza serve l'impresa

29 maggio 2026
Ore 11:59
Catanzaro, a Monza serve l'impresa
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Cosenza, domani una citta in piazza contro Guarascio

28 maggio 2026
Ore 19:59
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Sport

Catanzaro, domani il match della vita contro il Monza

28 maggio 2026
Ore 19:58
Catanzaro, domani il match della vita contro il Monza
Sport

Tra mercato e panchina il Crotone guarda al futuro

28 maggio 2026
Ore 12:00
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Trebisacce, in Sicilia per un posto in finale playoff

27 maggio 2026
Ore 19:50
Trebisacce, in Sicilia per un posto in finale playoff
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Us Catanzaro, a Monza un'invasione giallorossa

27 maggio 2026
Ore 12:30
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Play off serie A: i ricordi di Alfredo Ciannameo

27 maggio 2026
Ore 10:22
Play off serie A: i ricordi di Alfredo Ciannameo
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Catanzaro-Monza, la città prima del match

24 maggio 2026
Ore 15:45
Catanzaro-Monza, la città prima del match
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Catanzaro sogna la Serie A, stasera la sfida col Monza

24 maggio 2026
Ore 12:00
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Sport

Cosenza nel caos, il 29 maggio la piazza si mobilita

24 maggio 2026
Ore 12:00
Cosenza nel caos, il 29 maggio la piazza si mobilita
Sport

Serie D, la Reggina in attesa di novità societarie

23 maggio 2026
Ore 11:36
Serie D, la Reggina in attesa di novità societarie
Sport

Catanzaro sogna la A, domani l'andata col Monza

23 maggio 2026
Ore 11:32
Catanzaro sogna la A, domani l'andata col Monza
Sport

Costantino Favasuli simbolo del Catanzaro che resiste

22 maggio 2026
Ore 19:10
Costantino Favasuli simbolo del Catanzaro che resiste
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Iemmello e Catanzaro, un ultras prestato alla squadra

22 maggio 2026
Ore 11:09
Iemmello e Catanzaro, un ultras prestato alla squadra
Sport

Cori per Iemmello a Catanzaro

22 maggio 2026
Ore 04:52
Cori per Iemmello a Catanzaro
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Calcio, ora il Catanzaro è un modello di gestione

21 maggio 2026
Ore 12:03
Calcio, ora il Catanzaro è un modello di gestione

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