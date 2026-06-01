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Trebisacce, sogno Serie D sfumato ai rigori

Dal sogno Serie D alla beffa ai rigori. Si ferma in Sicilia la splendida corsa del Trebisacce: il Kamarat rimonta il 2-0 dell'andata e conquista la finale nazionale dei play-off di Eccellenza.

1 giugno, 2026
Tag
trebisacce · calcio calabria · eccellenza calabria
Sport

Catanzaro sogna la A, domani l'andata col Monza

23 maggio 2026
Ore 11:32
Catanzaro sogna la A, domani l'andata col Monza
Sport

Calcio a 5, la Pirossigeno Cosenza pensa al futuro

31 maggio 2026
Ore 11:42
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Sport

Catanzaro, a Monza serve l'impresa

29 maggio 2026
Ore 11:59
Catanzaro, a Monza serve l'impresa
Sport

Cosenza, domani una citta in piazza contro Guarascio

28 maggio 2026
Ore 19:59
Cosenza, domani una citta in piazza contro Guarascio
Sport

Catanzaro, domani il match della vita contro il Monza

28 maggio 2026
Ore 19:58
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Sport

Tra mercato e panchina il Crotone guarda al futuro

28 maggio 2026
Ore 12:00
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Sport

Trebisacce, in Sicilia per un posto in finale playoff

27 maggio 2026
Ore 19:50
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Sport

Us Catanzaro, a Monza un'invasione giallorossa

27 maggio 2026
Ore 12:30
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Sport

Play off serie A: i ricordi di Alfredo Ciannameo

27 maggio 2026
Ore 10:22
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Sport

Catanzaro-Monza, la città prima del match

24 maggio 2026
Ore 15:45
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Sport

Catanzaro sogna la Serie A, stasera la sfida col Monza

24 maggio 2026
Ore 12:00
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Sport

Cosenza nel caos, il 29 maggio la piazza si mobilita

24 maggio 2026
Ore 12:00
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Sport

Serie D, la Reggina in attesa di novità societarie

23 maggio 2026
Ore 11:36
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Sport

Costantino Favasuli simbolo del Catanzaro che resiste

22 maggio 2026
Ore 19:10
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Sport

Iemmello e Catanzaro, un ultras prestato alla squadra

22 maggio 2026
Ore 11:09
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Sport

Cori per Iemmello a Catanzaro

22 maggio 2026
Ore 04:52
Cori per Iemmello a Catanzaro
Sport

Calcio, ora il Catanzaro è un modello di gestione

21 maggio 2026
Ore 12:03
Calcio, ora il Catanzaro è un modello di gestione
Sport

Palermo-Catanzaro, rissa in tribuna: coinvolti i familiari del ds Polito

21 maggio 2026
Ore 05:39
Palermo-Catanzaro, rissa in tribuna: coinvolti i familiari del ds Polito
Sport

Catanzaro in finale playoff: esplode di gioia la città

20 maggio 2026
Ore 20:54
Catanzaro in finale playoff: esplode di gioia la città
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Trebisacce, il sogno si chiama serie D

20 maggio 2026
Ore 19:00
Trebisacce, il sogno si chiama serie D
Sport

Catanzaro a caccia della finale nella bolgia rosanero

20 maggio 2026
Ore 12:36
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