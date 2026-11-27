Sabato 28 novembre apre a Valle Talloria di Diano d’Alba il flagship store di Cinzano, nella nuova Casa del Vermouth e dello Spumante. A un anno dall’ingresso in Gruppo Caffo 1915 e alla vigilia dei 270 anni del marchio, un luogo in cui storia, territorio e cultura dell’aperitivo italiano si incontrano

Cinzano è tornato a casa e apre le porte del nuovo Cinzano Store in Valle Talloria di Diano d’Alba, all’interno del polo produttivo che è diventato la nuova Casa del Vermouth e dello Spumante Cinzano, nel cuore delle Langhe.

L'inaugurazione, aperta al pubblico, si terrà sabato 28 novembre dalle 11:00. Gli ospiti potranno seguire un percorso di visita tra lo shop, il locale di invecchiamento e una selezione di testimonianze dell’archivio storico Cinzano, che ha trovato la sua nuova sede a Valle Talloria. La visita sarà accompagnata da una degustazione di prodotti e cocktail Cinzano con finger food. Nello Store sarà possibile acquistare i prodotti Cinzano, una selezione di referenze del Gruppo Caffo e specialità tipiche e dolciarie del territorio. A tutti i partecipanti è riservato un omaggio dedicato all’inaugurazione.

«L'apertura del Cinzano Store rappresenta un passaggio significativo nel percorso di rilancio del marchio», dichiara Nuccio Caffo, Amministratore Delegato di Cinzano e Gruppo Caffo 1915. «Con questo nuovo spazio, la Casa del Vermouth e dello Spumante Cinzano si apre al pubblico e al territorio, offrendo l'opportunità di conoscere da vicino la storia del marchio e i valori che ne guidano lo sviluppo. Fin dall'acquisizione, Gruppo Caffo 1915 ha investito con convinzione nella valorizzazione delle radici, delle produzioni e dell'identità internazionale di Cinzano. Alla vigilia dei 270 anni dalla fondazione, il nostro impegno è rafforzarne il ruolo in Italia e sui mercati esteri, consolidando il legame con il Piemonte e con la filiera produttiva che ne sostiene la qualità».

Lo Store è il tassello più recente del percorso avviato il 31 ottobre 2025, quando Cinzano è entrato a far parte di Gruppo Caffo 1915. In dodici mesi il marchio ha rinnovato la gamma a partire dal Cinzano 1757 Vermouth di Torino, ha reintrodotto in Italia il Bitter Soda e lanciato l’Asti Cinzano Rosé. Ha inoltre rafforzato la presenza nelle principali manifestazioni di settore, riallacciato il legame con il Giro d’Italia e sviluppato nuovi rituali di consumo. Oggi Cinzano è presente in 108 Paesi. Il polo produttivo di Valle Talloria, acquisito da Italian Wine Brands, è al centro di un piano industriale di riconversione e ammodernamento che punta alla piena autonomia produttiva di Cinzano.

La storia di Cinzano comincia nella Torino del 1757, quando i fratelli Giovanni Giacomo e Carlo Stefano Cinzano ottennero la licenza di Maestri Acquavitai e Confettieri. Da quella bottega artigiana nacque uno dei primi marchi italiani esportati nel mondo. Il Vermouth Cinzano conquistò l’Europa, le Americhe e l’Australia, diventando uno dei simboli più riconoscibili dell’aperitivo italiano. Un percorso legato anche a Casa Savoia: nel gennaio 1930, per le nozze di Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, e Maria José del Belgio, il brindisi ufficiale fu affidato agli spumanti Cinzano con la denominazione «Principe di Piemonte», che vive oggi nel Principe di Piemonte Alta Langa DOCG.

Con Gruppo Caffo 1915 quella storia è tornata nella sua terra. Nel complesso di Valle Talloria, in un paesaggio vitivinicolo riconosciuto Patrimonio Mondiale dall’UNESCO, sono oggi riunite le produzioni e l’archivio storico del marchio. Qui Cinzano valorizza il legame con una filiera di circa 150 aziende agricole del territorio, in gran parte realtà familiari che da generazioni conferiscono le uve per gli spumanti.

Nello Store il pubblico troverà le due anime del marchio, il vermouth e le bollicine. Il Cinzano 1757 Vermouth di Torino, riproposto con l’etichetta storica, guida una gamma che comprende i classici Rosso, Bianco ed Extra Dry, protagonisti di cocktail come Negroni, Americano e il 70/30 (70% di Cinzano Vermouth Rosso e 30% di soda), espressione della nuova strategia di valorizzazione dei rituali di consumo.

Tra gli spumanti, accanto all’Asti DOCG, al Prosecco e al Principe di Piemonte Alta Langa DOCG, c’è il nuovo Asti Cinzano Rosé DOCG, nato dall’incontro tra Moscato Bianco e Brachetto. Completano l’offerta Cinzano Bitter Soda e Cinzano To-Spritz, che riportano la memoria dell’aperitivo italiano in un formato contemporaneo.

Il 2027 segnerà i 270 anni di Cinzano dalla fondazione, un anniversario che rappresenta una tappa fondamentale del percorso di rilancio, nel segno della valorizzazione del patrimonio storico e dello sviluppo del marchio sui mercati internazionali. Il Cinzano Store di Valle Talloria sarà uno dei luoghi in cui celebrare questo traguardo insieme alla comunità che ogni giorno contribuisce al futuro di Cinzano.

Cinzano Store – Via Guido Cane 50, Valle Talloria di Diano d’Alba (CN). Inaugurazione sabato 28 novembre, dalle 11:00 alle 20:00. Punto vendita aperto dal martedì al sabato, 9:30–18:30.