Tra piatti della tradizione calabrese rivisitati, cocktail e food pairing, il progetto di Roberto Gallo ha raccontato nuove forme di incontro tra gastronomia, mixology e ospitalità

Dal 14 al 17 novembre 2026, Catanzaro ha ospitato la sesta edizione di DeGusto, il Salone internazionale dedicato al mondo dell'agroalimentare e del food & beverage, presso il Centro Fieristico Giovanni Colosimo. Quattro giornate dedicate alle eccellenze gastronomiche, all'innovazione e alle nuove tendenze della ristorazione, che hanno riunito aziende, produttori e professionisti del settore Ho.Re.Ca.

In questo contesto, Riva in Tour, ha preso parte alla manifestazione portando la propria interpretazione dell'ospitalità e della ristorazione. Attraverso gli show cooking della Chef Francesca Mannis, ha presentato un percorso gastronomico che mette al centro la valorizzazione delle materie prime, la reinterpretazione dei prodotti della tradizione e la ricerca di nuovi abbinamenti tra cucina e mixology.

La filosofia alla base delle proposte presentate è stata chiara: non limitarsi a utilizzare un prodotto secondo il suo impiego più conosciuto e consolidato, ma esplorarne nuove potenzialità attraverso tecniche, consistenze e accostamenti differenti.

Protagonista degli appuntamenti di cucina dal vivo è stata la Chef Francesca Mannis, che ha guidato il pubblico in diverse dimostrazioni, raccontando il lavoro e la ricerca che accompagnano ogni preparazione. Un'occasione per mostrare come prodotti profondamente legati alla cultura gastronomica calabrese e mediterranea possano essere valorizzati anche attraverso interpretazioni contemporanee, capaci di sorprendere senza rinunciare alla qualità e alla riconoscibilità delle materie prime.

Tra le preparazioni protagoniste, la Chef ha presentato una Fileja alla Cipolla Rossa di Tropea IGP del Pastificio Gioia, con ragù di guanciale del Salumificio SilaSole e ricottina affumicata dolce. Un piatto che ha riunito alcuni prodotti rappresentativi della tradizione calabrese, reinterpretandoli in una composizione capace di giocare sull'equilibrio tra dolcezza, sapidità e note affumicate. La Cipolla Rossa di Tropea IGP, protagonista di una delle produzioni più identitarie del territorio, ha incontrato la struttura del guanciale e la delicatezza della ricottina, dando vita a una proposta che valorizza la materia prima attraverso un linguaggio gastronomico nuovo.

Ad accompagnare il piatto è stato Il Punch di Venere, un drink realizzato con Venus Gin, tè Earl Grey, Linaretto (liquore al mandarino), miele di castagno, estratto di zenzero, cannella e Amaro De Luca. Un pairing studiato per creare un dialogo tra le componenti aromatiche del piatto e quelle del cocktail, alternando note agrumate, speziate e avvolgenti.

Il percorso è proseguito con una proposta dedicata ai sapori del mare: una Calamarata del Pastificio Sorelle Salerno alle canocchie, con pomodoro fresco, clorofilla di prezzemolo, colatura di alici Oroazzurro e alghe in cipria. Una preparazione che ha valorizzato la materia prima ittica attraverso una costruzione articolata di sapori e consistenze.

A completare il percorso, una proposta dolce: il mini dessert eBBBasta, composto da crema alle mandorle su crumble alla vaniglia, gel all'Amaro e BBBasta di Viola Natura, arancia caramellata e aghi di rosmarino. Un dessert che ha giocato sul contrasto tra dolcezza, note amare, agrumate e aromatiche.

Un ulteriore dialogo tra cucina e beverage è avvenuto con il Riva Spritz, proposto in abbinamento a una preparazione di risoni risottati al brodo di gallinella, con pomodorino datterino, peperoncino verde dolce, profumo di rosmarino e gallinella.

Il food pairing ha dimostrato come cucina e mixology possano valorizzarsi reciprocamente, dando vita a esperienze costruite attraverso la ricerca di equilibri tra aromi, profumi, consistenze e sensazioni. Non semplici piatti accompagnati da drink, ma proposte pensate per coinvolgere il pubblico in un'esperienza gastronomica completa.

Per Riva in Tour, ogni evento è un progetto da costruire intorno alle esigenze del cliente e all'esperienza degli ospiti. Il catering diventa così molto più di un servizio gastronomico: è un insieme di cucina, beverage, accoglienza e intrattenimento, in cui la cura del dettaglio e la capacità di creare momenti di condivisione fanno la differenza.

«Crediamo che valorizzare la tradizione non significhi necessariamente riproporla sempre nello stesso modo. I prodotti del nostro territorio hanno un potenziale straordinario e meritano di essere conosciuti anche attraverso utilizzi e interpretazioni differenti. Il nostro obiettivo è proprio questo: partire dalla qualità delle materie prime, rispettarne la storia e dimostrare che possono diventare protagoniste di tante nuove preparazioni. La tradizione è il nostro punto di partenza, ma la creatività è ciò che ci permette di continuare a raccontarla in maniera diversa. È questo lo spirito che vogliamo portare in ogni esperienza firmata Riva in Tour», dichiara Roberto Gallo, fondatore di Riva Restaurant & Lounge Bar.

La partecipazione a DeGusto 2026 si conclude così con un racconto fatto di ricerca, collaborazione e creatività. Un'esperienza che conferma l'identità di Riva in Tour e la volontà di trasformare ogni evento in un'occasione speciale, dove territorio, cucina, mixology e ospitalità si incontrano dando vita a nuove forme di condivisione.