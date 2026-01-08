La storia e la cultura della Calabria hanno trovato un nuovo interprete in Francesca Mannis, chef executive e mixologist del Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna, che ha partecipato come testimonial della nuova collezione Autunno-Inverno di Francesca Felice durante l’AMARELLI FASHION MID.

L’evento, ospitato nel Factory Store del Museo della Liquirizia Amarelli, ha registrato il tutto esaurito, richiamando ospiti, personalità e appassionati di moda da tutta la regione. La collezione, intitolata Aperçu #3, celebra la Calabria attraverso quattro Marcatori Identitari Distintivi (MID): il Bos Primigenius, i Bronzi di Riace, Sybaris e l’antico nome della regione, Italìa. Questi elementi sono stati declinati su pochette e borse in velluto e cotone, impreziosite da dettagli artigianali e da una limited edition che include confezioni di liquirizia Amarelli in chiave pop.

Il tocco del Riva e di Francesca Mannis

Come testimonial della linea, Francesca Mannis ha incarnato perfettamente il concetto di eleganza, contemporaneità e identità calabrese che la collezione vuole trasmettere. Con il suo talento culinario, ha arricchito l’evento con un cocktail identitario a base del nuovo liquore Amarelli, composto di liquirizia calabrese, anice ed estratti di fiori di sambuco bianco.

Il Riva non è solo un ristorante: è un’esperienza che può essere portata ovunque. Con il progetto “Riva in tour”, Francesca Mannis e il suo team hanno offerto la possibilità di vivere l’atmosfera del Riva, con la sua cucina d’autore e intrattenimento su misura, portando l’eccellenza calabrese oltre i confini del locale di Falerna.

Un brindisi all’identità calabrese

Il momento conviviale ha visto ospiti, designer e istituzioni brindare insieme, celebrando la Calabria e la sua eccellenza attraverso sapori, profumi e colori. La partecipazione di Francesca Mannis come testimonial della collezione FFA ha reso l’evento un’esperienza multisensoriale: moda, cucina e identità territoriale si sono incontrate in un percorso elegante e coinvolgente.