Alla DB Boutique Bertucci di Corso Nicotera a Lamezia Terme una nuova insegna celebra le radici di una famiglia che ha segnato la storia del commercio e della moda in Calabria

Si è svolta ieri, 6 ottobre, presso la DB Boutique Bertucci in Corso Nicotera a Lamezia Terme, l'inaugurazione della nuova insegna "Bertucci, un nome, una storia".

Un gesto simbolico e sentito, fortemente voluto dalla titolare Donatella Bertucci, come omaggio alla grande storia imprenditoriale e familiare che il nome Bertucci rappresenta per Lamezia Terme e per l'intera Calabria.

Bertucci, un nome, una storia

Dire Bertucci significa dire una storia di commercio che ha segnato per decenni l'intera Calabria. La Bruno Bertucci S.p.A., con la sua storica sede di Corso Nicotera, quella che era e resta la via del commercio per eccellenza, da piccola attività familiare, con sacrificio e visione imprenditoriale, è diventata una S.p.A., una delle realtà più solide e riconosciute in Calabria nel settore moda e tessile.

Per anni Bertucci ha rappresentato un punto di riferimento: ha vestito generazioni, ha dato lavoro, ha creduto nel territorio quando credere nel territorio non era facile. Questo è il valore più grande del commercio: creare economia, fiducia e identità.

Ma quando le radici sono forti, i valori di una storia non si fermano, si evolvono.

E se un nome è una storia, la storia continua. Continua con chi, con quella stessa passione, ha scelto di andare avanti, di evolversi, di scommettersi ogni giorno.

Donatella Bertucci, stilista, imprenditrice, figlia dell'imprenditore Franco Bertucci, porta avanti con orgoglio l'insegnamento e la visione di suo padre, figura fondamentale dell'imprenditoria lametina.

Pur facendo parte della stessa storia di famiglia, Donatella ha da tempo intrapreso una strada autonoma con la sua DB Boutique, proprio nella stessa storica via del commercio.

Oggi DB Boutique Bertucci è una realtà consolidata, con una proposta completa e ben studiata: dalla donna all'uomo, dall'abbigliamento alla maglieria, dalla pelle alla camiceria, dal cashmere alla sartoria napoletana fino agli accessori.

Una selezione che unisce capi di ricerca e capi di tutti i giorni, pensata per vestire con stile la ragazza che ama il trend, la giovane donna che cerca eleganza contemporanea e la donna che ama la qualità che dura nel tempo. Così anche per l'uomo.

Una boutique di carattere, dove la professionalità ereditata si unisce alla cura quotidiana del bello.

E se il nome Bertucci è una storia, con DB Boutique Bertucci la storia continua.