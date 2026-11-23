A novembre, tra raccolta delle olive e preparazione della legna, il gancio traino può rivelarsi utile. Ecco cinque domande per scegliere quello giusto, verificare limiti dell’auto, patente, costi, omologazione e sicurezza su strada

A metà novembre, per tante famiglie calabresi, si pensa soprattutto alle olive. Le reti vanno stese e raccolte, le cassette devono arrivare presto al frantoio e intanto c’è da portare a casa la legna per l’inverno. In queste giornate miti e asciutte le strade di campagna si percorrono bene e gli sterrati non diventano fango. Proprio adesso molti si accorgono che un carrello farebbe comodo. E d’estate lo stesso gancio può reggere il portabici per le vacanze.

Prima di prenotare l’officina, però, conviene farsi cinque domande.

A cosa ti serve davvero

Da questa risposta dipende tutto il resto. Col portabici conta soprattutto il peso che grava sulla sfera, perché bici e supporto pesano tutti lì. Col carrello di olive o di legna contano anche quanto può trainare l’auto e la patente. Se userete il carrello in autunno e il portabici d’estate, scegliete fin da subito un gancio adatto a tutti e due.

Quanto può trainare la tua auto

I numeri sono scritti sulla carta di circolazione. Cercate la massa rimorchiabile, che cambia a seconda che il rimorchio abbia i freni oppure no, e il carico verticale massimo sulla sfera. Anche i ganci hanno i loro limiti, e sono molto diversi tra loro. In commercio se ne trovano con 50 kg di carico verticale e 1.100 kg di massa rimorchiabile, e altri che arrivano a 175 kg e 3.500 kg. Tra auto e gancio vale sempre il valore più basso. Un carrello con qualche cassetta sembra leggero, ma tra pianale, sponde e raccolto il peso cresce in fretta.

Il modello giusto per la tua vettura

Non esiste un gancio universale. Ogni auto ha il suo, progettato per i suoi punti di attacco e omologato per quel modello, ed è utile conoscere le regole per l’installazione prima ancora di sceglierlo. Cambiano anche il modo di usarlo e il prezzo.

* Nota sui prezzi. Tutte le cifre sono approssimative e servono solo a dare un’idea della spesa. Il costo reale dipende dal modello dell’auto, dal gancio scelto e dall’officina. Prima di decidere chiedete sempre un preventivo.

Il fisso è il più semplice e robusto. I modelli a scomparsa sono più comodi, ma per montarli bisogna modificare il paraurti e serve più lavoro in officina.

La patente giusta per il tuo carrello

Con la patente B si può trainare un rimorchio fino a 750 kg di massa massima autorizzata. Si può anche superare questa soglia, purché auto e rimorchio insieme non vadano oltre i 3.500 kg. Se l’insieme sta tra 3.500 e 4.250 kg serve il codice 96, che si ottiene con una prova pratica. Per insiemi più pesanti ci vuole la patente BE. Contano le masse massime riportate sui libretti, non quello che avete caricato quel giorno.

Dopo il montaggio, le ultime carte

Il gancio cambia la struttura dell’auto, quindi senza omologazione non si può usare. Dal 2021 omologare il gancio di traino è diventato più semplice. Non serve più il collaudo in Motorizzazione, ma il montaggio va affidato a un’officina autorizzata. Per aggiornare la carta di circolazione servono:

la dichiarazione di corretto montaggio rilasciata dall’officina;

il certificato di conformità del gancio, fornito dal produttore;

la copia della carta di circolazione;

il modello TT2119, che si scarica dal sito della Motorizzazione;

le ricevute dei versamenti, circa 25 euro di diritti e 14,62 euro di bollo (importi indicativi, da verificare prima di pagare).

Poi c’è l’impianto elettrico. Luci, frecce e stop del carrello si collegano tramite una presa a 7 o 13 poli. Su molte auto recenti il gancio va anche attivato nella centralina, e questo fa salire il conto. Infine avvisate l’assicurazione. Alcune compagnie non chiedono nulla in più, altre aumentano il premio, indicativamente intorno al 5%.

Strade di collina, guida con calma

Con il carrello l’auto è più lunga, più pesante e ha bisogno di più spazio per fermarsi. Sulle provinciali che salgono verso le Serre o la Sila, e tra i filari degli uliveti, la differenza si sente. Mettete le cose più pesanti sopra l’asse del carrello e fissate bene cassette e sacchi, perché sullo sterrato saltano. In discesa usate il freno motore e scalate marcia prima delle curve. Nelle strade strette allargate le curve, perché le ruote del carrello tagliano verso l’interno. Prima di partire controllate le luci e la pressione delle gomme, anche quelle del carrello.