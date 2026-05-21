Decine di appassionati di motori e lifestyle hanno raggiunto la Calabria per vivere un’esperienza esclusiva alla scoperta delle bellezze del territorio, tra panorami mozzafiato, eccellenze gastronomiche. Al Riva Restaurant & Lounge Bar la serata di gala

La Calabria è stata protagonista assoluta dell’evento “Road to Calabria”, durante il weekend del 16 e 17 maggio.

La manifestazione organizzata da Secret Escape Sicily, l’ente club delle super car, ha portato nella regione una spettacolare sfilata di supercar provenienti da Campania, Puglia, Lazio e Sicilia.

Decine di appassionati di motori e lifestyle hanno raggiunto la Calabria per vivere un’esperienza esclusiva alla scoperta delle bellezze del territorio, tra panorami mozzafiato, eccellenze gastronomiche e momenti di convivialità. Le strade calabresi si sono così trasformate nel palcoscenico di un evento capace di unire turismo, lusso e promozione del territorio.

Tra i momenti più importanti e attesi dell’intera manifestazione, grande successo ha riscosso la tappa a Falerna, con la serata di gala organizzata presso il Riva Restaurant & Lounge Bar, diventato il cuore della festa e punto d’incontro dei partecipanti.

A sottolineare l’importanza dell’evento è stato Roberto Gallo, titolare del Riva Restaurant & Lounge Bar: “Per noi è stato un grande onore ospitare il Road to Calabria e accogliere persone arrivate da diverse regioni del Sud Italia. Eventi come questo valorizzano il territorio e mostrano il volto moderno, elegante e accogliente della Calabria. Al Riva puntiamo ogni giorno a creare esperienze speciali, e questa serata è stata davvero indimenticabile”.

Il “Road to Calabria” è stata un’iniziativa capace di promuovere la regione attraverso esperienze esclusive e momenti di aggregazione e il Riva Restaurant & Lounge Bar che ha rappresentato una delle tappe più apprezzate e riuscite dell’intero evento.