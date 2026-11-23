Doppio primo posto al concorso regionale “Salumi di Calabria – Città di Mormanno”. L’azienda di Isola di Capo Rizzuto si distingue tra 27 imprese partecipanti, conquistando due prestigiosi riconoscimenti che premiano la qualità delle sue produzioni
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Due prodotti, due primi posti assoluti e un importante riconoscimento per l’eccellenza gastronomica crotonese.
Il Salumificio Varca, azienda specializzata nella produzione di salumi, si è aggiudicato il primo posto nella categoria Salsiccia con la propria Salsiccia Dolce e il primo posto nella categoria Mortadella al Concorso Regionale “Salumi di Calabria – Città di Mormanno”, svoltosi il 14 novembre 2026.
Un risultato che permette all’azienda di presentare i due prodotti premiati come la Migliore Salsiccia Artigianale di Calabria 2026 e la Migliore Mortadella Artigianale Calabrese 2026, in riferimento ai rispettivi primi posti di categoria ottenuti nella competizione.
La manifestazione, promossa da Regione Calabria, ARSAC e ONAS, ha coinvolto 27 aziende del territorio regionale, con l’obiettivo di valorizzare la qualità, la tradizione e l’identità della norcineria calabrese.
I prodotti sono stati valutati da una commissione di assaggiatori qualificati attraverso analisi sensoriali condotte su campioni anonimizzati, garantendo imparzialità nelle valutazioni.
Dal 2013, una storia di crescita e qualità
Nato nel 2013 da un progetto imprenditoriale avviato da zero, il Salumificio Varca ha costruito negli anni un percorso di crescita, arrivando oggi a contare uno stabilimento produttivo e tre punti vendita diretti.
Una realtà che ha fatto della qualità delle lavorazioni, della cura dei prodotti e del legame con il territorio i propri punti di riferimento.
La doppia vittoria che valorizza la norcineria crotonese
La Salsiccia Dolce e la Mortadella rappresentano oggi due prodotti simbolo di questo importante traguardo.
Il doppio primo posto ottenuto al concorso regionale costituisce un riconoscimento significativo per il lavoro svolto dall’azienda e contribuisce a valorizzare il patrimonio gastronomico della provincia di Crotone.
Un risultato che conferma come anche le realtà imprenditoriali del territorio possano distinguersi per qualità e competitività nel panorama agroalimentare regionale.
Un riconoscimento e un nuovo punto di partenza
Per il Salumificio Varca, la doppia affermazione rappresenta non soltanto un motivo di soddisfazione, ma anche uno stimolo a continuare a investire nella qualità e nella valorizzazione delle produzioni calabresi.
Dopo tredici anni di attività, l’azienda guarda al futuro con l’obiettivo di consolidare il proprio percorso di crescita e portare le proprie specialità a un pubblico sempre più ampio.
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Salumificio Varca
Isola di Capo Rizzuto (Kr)
Fondazione: 2013
Produzione e vendita di salumi
Tre punti vendita diretti
Via Tommaso Campanella,snc – 88841 Isola di Capo Rizzuto (Kr)
Via Duomo, 22 – 88841 Isola di Capo Rizzuto (Kr)
Via Mario Nicoletta, 34 – 88900 Crotone (Kr)