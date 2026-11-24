Giovedì 26 novembre 2026 presso la Sala “Pier Luigi Nervi – San Francesco di Paola” il convegno promosso dal Polo di orientamento Uni Academy delle università digitali Unipegaso, San Raffaele e Mercatorum sede di Cosenza in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Cosenza e la Fondazione Mediterranea per l’Ingegneria

L’Università Digitale esce dalle aule virtuali per farsi motore concreto di sviluppo, innovazione e dialogo sul territorio. È questo il cuore della Terza Missione accademica che anima il nuovo appuntamento di “Competenze Connesse – L’Università Digitale al servizio del territorio”, dal titolo “L’intelligenza del costruito nel futuro dell’energia: Smart Readiness Indicator, Comunità Energetiche Rinnovabili e integrazione con le reti intelligenti”, in programma giovedì 26 novembre 2026 a partire dalle ore 14:30 presso la Sala “Pier Luigi Nervi – San Francesco di Paola” (ex sede Banca d’Italia) di Cosenza.

“Con Competenze Connesse il Polo di Orientamento Uni Academy e sede d’esame delle Università Telematiche Pegaso e San Raffaele Roma ed Epoint Universitas Mercatorum di Cosenza – vuole dare concretezza alla Terza Missione, che riconosciamo come un valore fondamentale e identitario del sistema universitario digitale”, dichiara la dott.ssa Angelita Bitonti, responsabile Uni Academy che è Polo di Orientamento e sede d’esame delle Università Telematiche Pegaso e San Raffaele Roma ed Epoint Universitas Mercatorum di Cosenza. “Significa trasferire conoscenza, connettere la ricerca accademica con il tessuto produttivo e accompagnare i professionisti nelle grandi sfide contemporanee. Per questo siamo orgogliosi di realizzare l’evento insieme all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza e alla Fondazione Mediterranea per l’Ingegneria.”

Il tema: dall’involucro edilizio ai nodi energetici attivi.

Nell’era della transizione energetica, il modo di progettare, gestire e vivere gli spazi sta attraversando una trasformazione radicale. Gli edifici non sono più semplici contenitori da abitare, ma veri e propri nodi attivi in grado di produrre e condividere energia, dialogare con gli impianti e adattarsi alle esigenze degli utenti. Attraverso i contributi di docenti universitari, delegati tecnici e aziende leader del settore, il convegno offrirà un’analisi approfondita su tre direttrici strategiche:

Lo Smart Readiness Indicator (SRI) , lo strumento europeo che misura la “prontezza intelligente” degli edifici, e il suo impatto sull’Attestato di Prestazione Energetica (APE);

, lo strumento europeo che misura la “prontezza intelligente” degli edifici, e il suo impatto sull’Attestato di Prestazione Energetica (APE); L’efficienza del costruito e le tecnologie più avanzate per il comfort abitativo;

Il ruolo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e la loro integrazione strategica con le smart grid.

Il programma e i protagonisti.

I lavori si apriranno alle ore 14:30 con i saluti istituzionali di Pierluigi Catanzaro (Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza), Claudio Le Piane (Fondazione Mediterranea per l’Ingegneria) e Angelita Bitonti (Responsabile Polo di Orientamento Uni Academy e sede d’esame Unipegaso-San Raffaele, Epoint Mercatorum Cosenza).

Seguiranno gli interventi tecnici e accademici di alto profilo:

“Il ruolo dell’Information Technology nella riforma degli Ordini Professionali” – Elmiro Tavolaro (Consigliere Ordine Ingegneri di Cosenza);

(Consigliere Ordine Ingegneri di Cosenza); “L’Intelligenza Abilitante: come lo SRI trasforma l’involucro in risorsa per le CER e le Smart Grid” – Nicola Sorrentino (Dipartimento di Ingegneria, Università Telematica Pegaso);

(Dipartimento di Ingegneria, Università Telematica Pegaso); “Efficienza ed intelligenza del costruito” – Ippolita Mecca (Dipartimento di Ingegneria, Università Telematica Pegaso);

(Dipartimento di Ingegneria, Università Telematica Pegaso); “Smart building per l’efficienza energetica ed il comfort” – Simone Colace (Wish Innovation);

(Wish Innovation); “Quando lo SRI incontra l’APE cosa cambia: un caso d’uso” – Dott. Per. Ind. Gianmarco Sitzia (Delegato CNPI Comitato CEI CT64 e CT205).

La seconda parte del pomeriggio sarà dedicata alla tavola rotonda “Dall’Hardware alla Strategia, un dialogo tra i protagonisti del Building Intelligent”, coordinata dal prof. Nicola Sorrentino, che vedrà il confronto tra Massimiliano Calipari (VT Solutions & Consulting), Francesco De Vito (Alma srl), Giuseppe Calcagno (Zennio Avance y Tecnología S.L.) e Giovanni Cifalà (Ismacontrolli S.p.A.), seguita da uno spazio aperto al dibattito con il pubblico.

La partecipazione all’evento, che si concluderà alle ore 18:30, prevede il riconoscimento di 4 Crediti Formativi Professionali (CFP) per gli ingegneri.

Per confermare la propria partecipazione o richiedere maggiori informazioni, la segreteria organizzativa di Uni Academy è contattabile ai seguenti recapiti:

Telefono fisso: 0984.1862390

Email: info@uniacademyweb.it