Torna il Cicogna Day, un evento unico e originale dedicato alla diffusione della conoscenza e del rispetto per una delle specie di uccelli più affascinanti del mondo animale: la Cicogna bianca, simbolo di positività e del legame tra uomo e natura.

La Lipu di Rende, in collaborazione con il coordinamento regionale, organizza una visita guidata ad alcuni siti riproduttivi della Cicogna bianca in Valle Crati, durante la quale sarà possibile assistere direttamente alla vita delle cicogne, conoscerne la storia, le migrazioni, le abitudini e le principali minacce che ne mettono a rischio la sopravvivenza. Un’esperienza unica a contatto con la natura, pensata per adulti, bambini e famiglie.

Specie protetta

La Cicogna bianca è una specie protetta e tutelata dalle direttive comunitarie. Assente dall’Italia dal XVI secolo, da alcuni anni è tornata a nidificare in Calabria utilizzando nidi artificiali: grandi piattaforme circolari in legno che la Lipu di Rende, da oltre 20 anni, posiziona su tralicci e pali elettrici grazie alla disponibilità di e-distribuzione.

38 coppie di cicogne nel Cosentino

Attualmente sono 38 le coppie di cicogne nidificanti, tutte in provincia di Cosenza e quasi tutte ospitate su nidi artificiali.

Per osservare questi affascinanti animali, la Lipu, in occasione del Cicogna Day, ha selezionato alcuni siti riproduttivi in Valle Crati, dove i volontari guideranno i partecipanti all’osservazione della specie mantenendo una debita distanza di sicurezza dai nidi, così da non disturbare gli animali, ma consentendo comunque di vivere un’esperienza entusiasmante: vedere le cicogne alle prese con la cura del nido e dei propri pulcini, uno spettacolo di dedizione, affetto e attaccamento tra i più affascinanti della natura.

Uno spettacolo raro e straordinario che unisce emozione e scienza, passione e conoscenza, sullo sfondo di simbologie dalle origini antichissime.

Adotta una cicogna

La partecipazione è gratuita, ma chi lo vorrà potrà lasciare un contributo volontario per sostenere il progetto Cicogna bianca Calabria oppure adottare virtualmente una coppia di cicogna attraverso una speciale adozione a distanza. Singoli cittadini, famiglie, scolaresche e associazioni, con una piccola donazione, potranno adottare una delle 38 coppie attualmente nidificanti in Calabria.

I “genitori adottivi” riceveranno un attestato di adozione con il proprio nome e cognome e la posizione georeferenziata del nido scelto, un poster a colori formato 70x100 raffigurante un esemplare di Cicogna bianca nel suo ambiente naturale e materiale informativo sulla specie.

Ulteriori informazioni saranno fornite durante il Cicogna Day oppure collegandosi al sito: www.lipurende.it⁠

L’appuntamento è fissato per le ore 16.00 presso l’uscita A2 Torano Castello, da dove in pochi minuti si raggiungerà in auto uno dei siti di Cicogna bianca presenti in Valle Crati.

La chiusura dell'evento è prevista per le 19.00 circa.