Dramma a Pizzo, dove nel primo pomeriggio una persona si sarebbe gettata dal ponte dell’autostrada. Si tratterebbe di un giovane uomo, le cui generalità non sono state ancora rese note.

Il traffico bloccato in direzione sud

Una volta scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine ed è giunto anche l’elisoccorso. Inutili però i soccorsi, l’uomo è infatti deceduto. Il traffico sul tratto interessato dell’A2, in direzione sud, è al momento bloccato.

Non è la prima volta che il viadotto dell’autostrada a Pizzo diventa teatro di tragedie del genere. Diversi gli episodi che negli anni scorsi hanno visto spegnersi giovani vite. Proprio per questo, per evitare gesti estremi, si era provveduto a innalzare le barriere di protezione.