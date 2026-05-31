La stagione 2026 delle tartarughe marine si apre ancora una volta sulla costa jonica reggina. Nella notte una femmina di Caretta caretta ha raggiunto la spiaggia di Brancaleone, sulla Costa dei Gelsomini, deponendo quello che rappresenta il primo nido della Calabria per quest’anno. Un evento che conferma il ruolo centrale di questo tratto di litorale tra i più importanti d’Italia per la nidificazione della specie.

A darne notizia è l’associazione Caretta Calabria Conservation, impegnata dal 2012 nelle attività di monitoraggio e tutela delle tartarughe marine lungo le coste calabresi. Proprio Brancaleone, negli ultimi anni, si è affermata come una delle aree simbolo della riproduzione della Caretta caretta, tanto da essere considerata uno dei principali siti di nidificazione dell’intero Paese.

L’arrivo del primo nido segna ufficialmente l’avvio di una nuova stagione di monitoraggio e protezione ambientale, con volontari e operatori già al lavoro per garantire la sicurezza delle future schiuse. Un ritorno che racconta ancora una volta il legame profondo tra il mare della Calabria e una delle specie più affascinanti e vulnerabili del Mediterraneo.