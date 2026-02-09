Sopralluogo dopo le preoccupazioni espresse da studenti, famiglie e popolazione scolastica. I rilievi saranno in grado di accertare o meno la presenza di fibre aerodisperse

Un sopralluogo istituzionale si è svolto stamani al Liceo Gravina di Crotone dopo le preoccupazioni emerse tra studenti, famiglie, personale scolastico e residenti per il potenziale rischio amianto derivante da una copertura in eternit che si trova a meno di 300 metri dall'istituto scolastico. Al sopralluogo hanno partecipato il direttore generale di Arpacal, Michelangelo Iannone e il sindaco Vincenzo Voce alla presenza del dirigente scolastico Antonio Santoro.

Apacal, attraverso i tecnici e il Laboratorio regionale amianto, diretto da Teresa Oranges, sta predisponendo un monitoraggio tecnico con specifici filtri in grado di accertare la presenza di fibre aerodisperse, in modo da garantire una valutazione oggettiva e scientificamente fondata.

«È sulla base dei dati scientifici, infatti - si legge in una nota di Arpacal - che i soggetti di competenza possono attivare tutti gli interventi eventualmente necessari, sia in termini di messa in sicurezza sia di gestione definitiva del sito, nel rispetto della normativa vigente». I dati della campagna di monitoraggio svolta da Arpacal saranno resi pubblici anche sul sito istituzionale.