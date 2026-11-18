VIDEO | È stata recuperata dopo diversi giorni la femmina di cervo italico che si era avventurata sulla Statale 106. Proviene dalla popolazione immessa in Calabria nell’ambito del progetto di conservazione portato avanti da Ispra e Parco delle Serre

Si era avventurata lungo la Statale 106 nel Catanzarese, tra Montepaone e Montauro, mettendo a repentaglio la sua incolumità e quella degli automobilisti in transito, la femmina di cervo italico che fa parte del progetto di immissione di 60 esemplari nei boschi delle Serre calabre, portato avanti da Ispra e Parco naturale regionale delle Serre in collaborazione con Wwf, carabinieri forestali e le università di Siena e Bologna.

È stata recuperata a Montepaone, nel catanzarese, la cerva italica che diversi giorni fa era fuggita dal parco delle Serre.

L’animale è stato recuperato dopo diversi giorni di fuga, a Montepaone, grazie ad un notevole dispiegamento di forze, coordinato dal Parco delle Serre, alla presenza del direttore Francesco Pititto, e dai Carabinieri forestali, cui ha preso parte il personale specializzato che ha provveduto a sedarlo e a riportarlo nel suo habitat, nei dintorni di Serra San Bruno.

Alle operazioni ha preso parte anche personale Anas che, con l’ausilio della Polizia stradale, ha disposto la chiusura della Statale nel senso di marcia in direzione Taranto, permettendo così il recupero dell'animale senza rischi per gli utenti della strada e per il personale impegnato nelle operazioni.

L’Operazione Cervo italico

L’operazione Cervo italico, specie a rischio concreto di estinzione, punta a creare una seconda popolazione autonoma, oltre a quella dei 300 esemplari attualmente presenti nel bosco della Mesola, nel Ferrarese. L’area idonea per condizioni forestali e clima, individuata già nel 2021, è proprio quella ricadente nel territorio del Parco delle Serre dove i primi 20 esemplari erano giunti già nel 2023, dando vita ad un nucleo che, tra nascite e nuove immissioni - l’ultima risale al mese di ottobre -, è cresciuto fino al raggiungimento dell’obiettivo fissato a 60 individui.