Il vento che soffia tra le strade di Caraffa di Catanzaro porta con sé l’eco di un viaggio iniziato lontano. Era la metà del 1400 quando i primi gruppi di albanesi attraversarono lo Ionio per trovare rifugio in Calabria. Portavano poco o nulla, se non la propria lingua, la fede e un’identità scolpita nel cuore. Oggi, quel legame indissolubile con l’Albania rivive nel gesto commovente di Concetta, che ha deciso di cucire e donare alla figlia Marianna un costume tradizionale arbëreshë: un passaggio di testimone, immortalato dal fotografo e regista Paolo Ferraina, che è, prima di tutto, un atto d’amore verso le proprie radici.

Una fortezza di seta e memoria

A Caraffa, la storia non è confinata nei libri, ma respira nelle trame del velluto e nei riflessi dell'oro che ornano il petto delle donne. Per Concetta, vestire la figlia non è un semplice omaggio al folklore; è un rito di appartenenza. È il modo in cui questa comunità, fondata secoli fa, continua a dichiarare al mondo la propria esistenza. Cucire, confezionare e donare il costume a Marianna significa ricordarle che lei è l'anello di una catena che resiste da seicento anni. È un'armatura di bellezza che protegge l'identità arbëreshë dall'erosione del tempo, trasformando una ragazza moderna nella custode di un segreto antico.

Un coro di voci per la custodia del passato

Questa protezione dell'identità, però, non resta chiusa tra le mura domestiche. Il dono di Concetta si inserisce in un impegno collettivo che vede la comunità di Caraffa schierata in prima linea. È una difesa culturale che si alimenta grazie all'amministrazione comunale, con l’impegno della delegata alla cultura Serena Notaro, e al lavoro infaticabile delle associazioni del territorio. Ogni iniziativa, ogni sfilata e ogni laboratorio è un mattone aggiunto alla difesa di quel ponte ideale lanciato nel XV secolo attraverso lo Ionio.

Il futuro ha un cuore antico

Quando Marianna indossa l'abito ricevuto dalla madre, non cammina da sola. Con lei sfilano le generazioni di donne che hanno abitato Caraffa, mantenendo accesa la fiamma di una cultura che è insieme albanese e calabra. L’orgoglio negli occhi di Concetta e la fierezza nel portamento di Marianna sono la prova che la memoria non è un peso, ma un'ala. Finché ci saranno madri pronte a tramandare e una comunità unita nel proteggere il proprio passato, la storia di Caraffa continuerà a risplendere, preziosa e luminosa come il filo d’oro che unisce le due sponde del mare.