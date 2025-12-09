Le attività si tengono nella città capoluogo e anche nel centro storico di Tiriolo, partecipano volontari della Protezione civile e della Croce rossa italiana

Si sta svolgendo nella provincia di Catanzaro tra il 9 e il 12 dicembre 2025 l’esercitazione regionale “EXE Sisma Catanzaro 2025”, organizzata dalla Direzione regionale dei vigili del fuoco della Calabria per testare la capacità di intervento in uno scenario di tipo sismico coinvolgendo tutti i Comandi dei vigili del fuoco della regione. L’attività rientra nell’ambito della programmazione delle esercitazioni nazionali e regionali per l’anno 2025 effettuata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La scelta della tipologia di scenario a seguito dello sciame sismico con scosse di magnitudo compreso tra 2.0 e 4.0 che nei primi mesi del 2025 ha interessato la provincia di Catanzaro nella zona compresa tra i comuni di Marcellinara, Miglierina e Tiriolo e si prefigge come obiettivo di attuare le linee guida organizzative e di intervento stabilite in caso di evento sismico. All’attività esercitativa partecipano la Protezione civile della Regione Calabria che attiverà alcune risorse da impegnare nei diversi scenari previsti ed il Comune di Tiriolo.

Gli scenari operativi dell’esercitazione saranno approntati nel centro storico del comune di Tiriolo mentre nella città di Catanzaro saranno interessate la zona antistante il cimitero comunale, l’ex cementificio ed il Parco della Biodiversità Mediterranea.

Nelle giornate di esercitazione è prevista la mobilitazione di uomini e mezzi dei vigili del fuoco, volontari di Protezione civile e Croce Rossa Italiana, impegnati in simulazioni operative nonché il sorvolo di un elicottero dei vigili del fuoco su tutto il territorio interessato. Dai vigili del fuoco l’invito alla cittadinanza a non allarmarsi e a garantire la massima collaborazione affinché le attività possano svolgersi in modo ordinato e sicuro.