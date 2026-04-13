Un’iniziativa per rafforzare il legame tra scuola, territorio e mondo del lavoro, che ha visto le acque cristalline della Costa Viola come un’aula a cielo aperto. In occasione della Giornata Nazionale del Mare e della cultura Marinara, l’istituto d’istruzione superiore “F. Severi” di Gioia Tauro ha promosso un significativo incontro dedicato alla scoperta, alla valorizzazione e alla tutela dell’ambiente marino. L’evento ha visto la partecipazione attiva della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Gioia Tauro, insieme agli alunni dell’indirizzo Trasporti e Logistica Nautico e ai docenti dell’istituto.



Le attività si sono svolte alla Tonnara di Palmi presso lo stabilimento balneare “La Lampara”, sede ogni settimana del laboratorio marinaro dell’istituto scolastico guidato dal dirigente Fortunato Praticò. Nel corso della mattinata, sono stati affrontati numerosi temi legati al mare, con particolare attenzione alla sicurezza della navigazione, alla salvaguardia dell’ecosistema marino, al diritto della navigazione e alle opportunità professionali offerte dal settore marittimo. Gli interventi hanno coinvolto studenti e insegnanti in momenti di confronto e approfondimento, contribuendo ad accrescere la consapevolezza sull’importanza del mare come risorsa fondamentale.

Uno dei momenti più apprezzati della giornata è stata l’esercitazione pratica di salvataggio in mare, condotta dalla motovedetta della Capitaneria. La simulazione del recupero di un uomo in mare ha suscitato grande interesse e partecipazione tra gli studenti, offrendo un esempio concreto delle operazioni di soccorso e dell’elevata preparazione richiesta agli operatori del settore. La giornata è poi proseguita con diverse attività didattiche, sportive e momenti di condivisione, che hanno reso l’esperienza ancora più coinvolgente e formativa. Attraverso queste iniziative, gli studenti hanno potuto sviluppare una maggiore sensibilità verso la tutela dell’ambiente marino e una più chiara visione delle professioni legate al mare. Un evento, dunque, che ha saputo coniugare formazione, pratica e sensibilizzazione, lasciando nei partecipanti un segno positivo e duraturo.