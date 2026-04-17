Anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, parteciperà sabato 18 aprile al convegno dal titolo “Realizzare infrastrutture nel Mezzogiorno: fra alta velocità, erosione costiera, dissesto idrogeologico e sviluppo sostenibile”, promosso da Confapi Calabria e che sarà ospitato nell’Auditorium Sant’Agostino di Paola con inizio alle ore 10,30.

«L’iniziativa - ha spiegato nell’intervista rilasciata al nostro network dal delegato del Tirreno di Confapi, Carmelo Sansone - si inserisce in un contesto territoriale particolarmente complesso come quello calabrese, tra le aree europee maggiormente esposte ai rischi sismici e idrogeologici, e intende rilanciare il ruolo strategico del settore delle costruzioni non solo come leva economica, ma come elemento centrale per la sicurezza e la qualità della vita delle comunità. Al centro del confronto, una visione contemporanea del costruire che pone l’accento su sicurezza nei cantieri, responsabilità d’impresa e qualità delle opere, superando approcci meramente burocratici per promuovere una cultura della prevenzione e della competenza».

Particolare attenzione sarà dedicata proprio al contesto territoriale del Tirreno cosentino, area di grande valore strategico ma al contempo caratterizzata da fragilità strutturali, oggi al centro di criticità legate all’erosione costiera, alla mobilità e alla pianificazione infrastrutturale.

All’incontro prenderanno parte rappresentanti del mondo istituzionale, professionale e imprenditoriale, oltre allo stesso Carmelo Sansone ed a Francesco Napoli, presidente Confapi Calabria e vicepresidente nazionale della confederazione. Parteciperanno inoltre Marco Saverio Ghionna, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza; Pierluigi Catanzaro, presidente della Fondazione Mediterranea per l’Ingegneria; Ciriaco Riente, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Paola; Maurizio De Luca, presidente Edicassa Calabria. Inoltre interverranno l’ex senatore Paolo Naccarato, ed i sindaci di Paola e Scalea Roberto Perrotta e Mario Russo.

I lavori saranno moderati dalla vicepresidente di Confapi Calabria, Francesca Benincasa.

«Con questo appuntamento - ha detto ancora Carmelo Sansone - Confapi Calabria rafforza il proprio ruolo di piattaforma di dialogo tra imprese, istituzioni e professionisti, promuovendo una visione condivisa e orientata allo sviluppo sostenibile, alla sicurezza e alla tutela del territorio. Un momento di confronto concreto per favorire sinergie e contribuire all’avvio di una nuova stagione di infrastrutture moderne, sicure e pienamente integrate con le esigenze e le fragilità del Mezzogiorno».