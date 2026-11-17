Audizione in IV Commissione sulle riserve del Cropa e di Siano. Contestato il calcolo delle superfici sottratte alla caccia: nel 35,1% indicato dal Piano faunistico-venatorio del 2003 rientrano anche strade, ferrovie e relative fasce di sicurezza, fino a 85 mila ettari

Un territorio in cui è vietato cacciare non è necessariamente un territorio protetto. È questo il punto centrale della posizione espressa da Legambiente Calabria nel corso dell’audizione di ieri in IV Commissione del Consiglio regionale, dedicata alle proposte di legge n. 92 e n. 94 per l’istituzione delle riserve naturali del Cropa, a Petilia Policastro, e di Bosco Comuni-Pineta di Siano, a Catanzaro.

Nella memoria trasmessa ai consiglieri, insieme ad altre associazioni ambientaliste, Legambiente contesta uno degli argomenti più frequentemente utilizzati per opporsi all’istituzione di nuove aree protette in Calabria: il presunto superamento delle percentuali di territorio da sottrarre all’attività venatoria.

Il dato più citato è quello del 35,1 per cento contenuto nel Piano faunistico-venatorio del 2003, mai aggiornato in ventitré anni. Un dato che, oltre a essere ormai datato, presenta un problema di metodo: nel calcolo, infatti, insieme a parchi nazionali e regionali e riserve naturali, vengono conteggiati anche autostrade, strade statali, ferrovie e le fasce di rispetto di 50 metri per lato, nelle quali la legge vieta l'attività venatoria per ragioni di sicurezza.

Secondo una stima prudenziale elaborata da Legambiente, considerando soltanto la rete stradale principale e quella ferroviaria, queste superfici ammontano complessivamente a una quota compresa tra 53 e 85 mila ettari, pari a una percentuale che può arrivare fino al 6 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale. Nel calcolo non sono ancora comprese le strade comunali e le distanze di sicurezza dalle abitazioni situate nelle aree rurali.

«Il guardrail, fino a prova contraria, non è una misura di tutela della fauna», dichiara Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria. «Con questo metodo, per raggiungere gli obiettivi europei sulla biodiversità basterebbe costruire qualche chilometro di strada in più. Ma un'autostrada o una ferrovia non possono essere considerate aree di protezione della natura. Chiediamo alla Regione di rifare il calcolo secondo quanto previsto dalla legge, utilizzando strumenti GIS, dati ufficiali e un metodo trasparente e verificabile».

La questione, sottolinea Legambiente, ha anche precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali. Già nel 1994 l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, oggi confluito in ISPRA, aveva chiarito che il semplice divieto di caccia non è sufficiente a qualificare un territorio come area di protezione della fauna. Anche il Consiglio di Stato e diversi TAR hanno escluso, nel corso degli anni, il conteggio automatico delle fasce di rispetto ai fini del calcolo delle superfici protette.

Inoltre, la percentuale compresa tra il 20 e il 30 per cento prevista dalla normativa nazionale rappresenta una soglia minima da garantire, non un limite massimo oltre il quale impedire l'istituzione di nuove aree protette. Un principio richiamato anche dal TAR Calabria nel 2005 e dal Consiglio di Stato nel 2011, in relazione al Parco nazionale della Sila, e ribadito dal TAR Abruzzo nell'aprile scorso, secondo cui il solo richiamo al superamento delle percentuali non è sufficiente a giustificare il diniego di nuove misure di tutela.

«Si tratta di questioni molto importanti che incidono sull'istituzione di nuove aree protette», aggiunge Parretta. «È importante che i metodi di calcolo siano corretti, chiaramente documentati, trasparenti e che salvaguardino l'ambiente e la collettività».