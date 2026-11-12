La città tra i tre esempi nazionali di riscatto dopo gli scioglimenti per infiltrazioni mafiose. Il sindaco Fragomeni: «Abbiamo dimostrato che la legalità si costruisce ogni giorno, restituendo ai cittadini istituzioni credibili, servizi e diritti. È questa la nostra rivoluzione della normalità»

“Il coraggio della normalità”. È questo il titolo scelto da Avviso Pubblico per raccontare la rinascita di Siderno e il percorso di ricostruzione democratica e amministrativa avviato nel 2021 dall'amministrazione guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni. Un'esperienza che diventa un caso di studio nazionale, accanto a Casal di Principe e Monte Sant'Angelo, nel dossier “Uno al mese. Lo scioglimento dei Comuni per mafia e la necessità di una riforma non più rinviabile”, presentato oggi a Roma nella sede della Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Un riconoscimento dal forte significato politico e istituzionale per una città che ha conosciuto due scioglimenti per infiltrazioni mafiose, nel 2012 e nel 2018, e una lunga stagione di instabilità, commissariamenti e sfiducia nelle istituzioni. Oggi quella stessa città viene raccontata da una delle più autorevoli associazioni italiane impegnate nella promozione della legalità come esempio concreto di una comunità che ha saputo rialzarsi, ricostruendo il rapporto tra politica, istituzioni e cittadini.

«Quando ci siamo insediati, nell'ottobre del 2021, sapevamo che la sfida più importante non sarebbe stata soltanto amministrare una città – spiega il Sindaco Mariateresa Fragomeni - ma restituirle la fiducia nella possibilità di essere amministrata bene. Dovevamo dimostrare che a Siderno le istituzioni potevano tornare a funzionare, che le regole potevano valere per tutti e che i cittadini potevano ottenere risposte senza dover chiedere favori a nessuno. Abbiamo scelto di farlo senza proclami, attraverso il lavoro quotidiano, assumendoci fino in fondo la responsabilità delle nostre decisioni. Oggi vedere questo percorso raccontato come un esempio nazionale di rinascita rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità, anche perché è stato fondamentale il loro apposto: senza la collaborazione di Siderno e dei sidernesi tutto questo non sarebbe stato possibile».

Il dossier di Avviso Pubblico dedica un ampio approfondimento all'esperienza sidernese, ricostruendo il difficile contesto in cui si è insediata l'amministrazione Fragomeni, segnata fin dalle prime settimane da gravissimi episodi intimidatori. Il ritrovamento di bossoli nei pressi del Palazzo municipale e l'incendio dei mezzi comunali furono il tentativo di condizionare il nuovo corso amministrativo. A quella violenza la città rispose con una grande mobilitazione popolare, schierandosi a difesa delle proprie istituzioni democratiche. Da quella stagione, come ricorda il rapporto, ha preso avvio un percorso di profonda riorganizzazione della macchina comunale: il rafforzamento degli uffici, le nuove assunzioni, la stabilizzazione dei lavoratori precari, il recupero della capacità di programmazione, una maggiore attenzione alla trasparenza degli appalti e alla riscossione dei tributi, fino all'approvazione del Piano strutturale comunale, atteso da oltre vent'anni.

Il dossier richiama inoltre le tante opere pubbliche di questa nuova stagione: la riqualificazione della Villa comunale, la restituzione alla comunità della piscina e di altri impianti pubblici, il recupero di opere incompiute, la valorizzazione dei beni confiscati e la capacità di ricostruire il lungomare in meno di tre mesi dopo le devastanti mareggiate del gennaio 2026. Particolarmente significativo il risultato della raccolta differenziata, passata dal 42 all'84 per cento, che ha portato Siderno a diventare il primo Comune calabrese con oltre 15mila abitanti a entrare tra i Comuni Ricicloni di Legambiente.

«In territori che hanno vissuto il peso della presenza mafiosa, il vero cambiamento è riuscire a rendere ordinario ciò che per troppo tempo è sembrato straordinario: un concorso pubblico, una gara trasparente, un servizio che funziona, un'opera completata, un diritto riconosciuto. Non abbiamo mai pensato che il contrasto alla cultura mafiosa potesse esaurirsi nelle manifestazioni o nelle dichiarazioni di principio. La risposta più forte che la politica può dare è costruire istituzioni solide, autonome, capaci di servire esclusivamente l'interesse pubblico. Questo è il coraggio della normalità, ed è il senso più profondo del lavoro che abbiamo portato avanti», prosegue Fragomeni.

«Il nostro percorso dimostra che lo scioglimento non deve rappresentare una condanna definitiva per un territorio, ma un passaggio dal quale ricostruire le condizioni della democrazia. Per questo condividiamo la necessità di rafforzare gli strumenti di sostegno agli enti che ripartono, affinché lo Stato continui a essere presente anche dopo la fine della gestione commissariale e di modificare questa legge. La legalità ha bisogno di amministrazioni forti, di personale qualificato, di risorse e soprattutto di una politica che sappia scegliere da che parte stare», sottolinea il primo cittadino.

«Questo riconoscimento è la conferma che la strada intrapresa è quella giusta e che Siderno può essere raccontata anche per ciò che costruisce, per i risultati che raggiunge e per le opportunità che riesce a creare. Per troppo tempo il nome della nostra città è stato associato quasi esclusivamente alle vicende della criminalità organizzata e agli scioglimenti del Comune. Oggi possiamo contribuire a scrivere una storia diversa. Una storia di istituzioni che funzionano, di una comunità che ha ritrovato fiducia e di una città che ha ripreso a guardare avanti. Il coraggio della normalità è stato il nostro punto di partenza. Continuare a far crescere Siderno è la responsabilità che abbiamo davanti».