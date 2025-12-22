Dolciumi e giochi per i piccoli pazienti e poi un lettino per le visite e una bilancia digitale donati al reparto: una gara di solidarietà che si rinnova ogni anno, giunta alla 14esima edizione

Un lettino per le visite e una bilancia digitale pediatrica: sono questi i doni che i Bikers Solitari, in quello che ormai è divenuto un appuntamento imperdibile con la solidarietà, hanno consegnato, nella mattinata di ieri 21 dicembre, al reparto pediatrico del presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme.

Giunto alla sua 14ª edizione, l’evento “Babbo Natale in moto” ha inondato le corsie del reparto di quella magia natalizia che solo gli occhi dei più piccoli sono in grado di scorgere con pienezza. In sella alle loro moto, una delle quali elettrica, i bikers, come impone la tradizione, hanno raggiunto il nosocomio lametino distribuendo dolciumi e giochi ai piccoli degenti. Una gara di solidarietà che si rinnova, con successo, ogni anno, consolidandosi come punto di riferimento tra le iniziative benefiche in città.

«Voglio ringraziare innanzitutto la nostra organizzazione, ma anche il Motoclub “Svalvolati Lamezia Terme”. Per il terzo anno consecutivo il loro sostegno e la loro vicinanza sono stati fondamentali per la riuscita di questo evento. Siamo legati da una profonda stima e condividiamo il medesimo valore, che poi è il motore trainante del nostro agire: la solidarietà, pura e semplice». Con queste parole il presidente Francesco Giudice ha voluto ringraziare gli “Svalvolati”, un altro gruppo di motociclisti lametini che da tre anni affianca i bikers in questa iniziativa.

Il presidente, come ogni anno, ha infine rivolto un plauso agli operatori sanitari «che anche in questi giorni di festa lavoreranno accudendo i loro pazienti».

Un ringraziamento speciale è stato poi indirizzato a un nuovo sponsor che ha partecipato attivamente alla realizzazione dell’evento: Giuseppe Colosimo di Mediolanum. «La vostra energia positiva è coinvolgente – ha affermato Colosimo –. Siamo noi di Mediolanum che dobbiamo ringraziarvi per averci permesso di essere parte attiva di questa splendida manifestazione, che sono sicuro potrà infondere ai piccoli pazienti un po’ di forza in più per affrontare le difficoltà».

Anche per quest’anno “Babbo Natale in moto” chiude i battenti, non con un addio ma con un arrivederci al prossimo anno, per continuare questa instancabile staffetta in nome della beneficenza.

Il viaggio dei bikers si è poi concluso per le vie della città.