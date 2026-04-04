Il viaggio nel Borneo continua con un contrasto che sembra quasi irreale. Da una parte, il mare cristallino e le spiagge bianchissime; dall’altra, una delle foreste pluviali più antiche e selvagge della Terra.

La prima tappa è Sapi Island, una piccola isola che fa parte del parco marino di fronte alla città di Kota Kinabalu. Qui il paesaggio sembra uscito da una cartolina tropicale: sabbia finissima, acqua trasparente e una giungla che arriva fino alla riva del mare. Nuotare in queste acque, circondati da pesci tropicali e barche che ondeggiano lentamente al largo, è una pausa sospesa nel viaggio, un momento in cui il Sud-Est asiatico mostra tutta la sua bellezza più immediata.

Ma il vero cuore del Borneo si trova più a est, verso la regione di Sandakan. Qui il paesaggio cambia completamente: le spiagge lasciano il posto a una foresta fittissima, dove la natura domina ancora su tutto. A pochi chilometri dalla città si trova il celebre Sepilok Orangutan Rehabilitation Centre, uno dei centri più importanti al mondo per la protezione degli oranghi del Borneo.

In questo santuario immerso nella giungla, gli animali salvati dal traffico illegale o dalla distruzione dell’habitat vengono riabilitati e gradualmente reintrodotti nella foresta. Osservare un orango muoversi tra gli alberi è un’esperienza quasi ipnotica. I loro movimenti sono lenti, intelligenti e sorprendentemente umani. In questi momenti si percepisce chiaramente quanto sia fragile l’equilibrio della foresta tropicale e quanto sia importante proteggerla.

Ma l’avventura più intensa arriva lungo il Kinabatangan River, uno dei grandi fiumi del Borneo che attraversa alcune delle zone di biodiversità più ricche del pianeta. L’escursione in barca lungo il fiume è un vero viaggio nella natura selvaggia: scimmie proboscidate che saltano tra i rami, stormi di uccelli tropicali e, con un po’ di fortuna, i grandi coccodrilli che emergono silenziosi dall’acqua fangosa.

Quando cala la sera, la foresta cambia volto. Le escursioni notturne nella giungla rivelano un mondo completamente diverso: insetti luminosi, rane tropicali, piccoli mammiferi che emergono dall’oscurità e suoni che riempiono l’aria umida della notte. Camminare tra gli alberi con una torcia, ascoltando il respiro della foresta, è forse uno dei momenti più intensi di tutto il viaggio.

Il Borneo è questo: un equilibrio straordinario tra mare e giungla, tra ecosistemi fragili e una biodiversità senza eguali. E mentre il viaggio continua tra fiumi lenti e foreste infinite, diventa sempre più chiaro che questa isola non è soltanto una destinazione geografica.

È un mondo a sé, uno degli ultimi grandi santuari naturali della Terra. Nel silenzio della notte tropicale, mentre la giungla respira intorno a noi e il fiume scorre lento nell’oscurità, il Borneo rivela la sua vera essenza. Non è solo un luogo da visitare, ma un mondo antico che continua a vivere secondo ritmi immutati da millenni.

Qui l’uomo torna a sentirsi ospite della natura, non il contrario. E forse è proprio questa la lezione più potente che questa isola selvaggia lascia a chi la attraversa.