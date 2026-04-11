C’è una storia che oggi torna più attuale che mai. È quella di Giovanni Motta, emigrato dalla Calabria agli Stati Uniti e diventato simbolo di sacrificio, determinazione e riscatto. Una vita costruita con fatica, senza mai dimenticare le proprie radici, e con un sogno preciso: restituire qualcosa alla sua terra.

Da questa visione nasce l’impegno della Giotto Foundation, una realtà che investe nei giovani calabresi con un obiettivo chiaro: formare una nuova generazione capace di restare e contribuire allo sviluppo della Calabria. Non semplice assistenza, ma un progetto culturale ed etico che punta sulla restituzione sociale, sull’istruzione e sul valore della conoscenza.

In un territorio che troppo spesso vede partire i propri talenti, questa borsa di studio rappresenta un’opportunità concreta per invertire la rotta. Sostenere gli studi significa dare ai giovani gli strumenti per costruire il proprio futuro e, allo stesso tempo, migliorare quello della propria comunità.

Chi può fare domanda: studenti nati in Calabria, iscritti (o che si iscriveranno) all’università o a una scuola di specializzazione nell’autunno 2026, e che intendono conseguire una laurea o una certificazione professionale.

Scadenza: le domande devono essere presentate entro il 15 aprile. Dopo tale data non sarà più possibile accedere all’applicazione.

È necessario ricordare che la candidatura richiede una nuova registrazione ogni anno. Un passaggio semplice, ma fondamentale per accedere a un’opportunità che può fare la differenza.

Il messaggio è chiaro: il futuro della Calabria passa dai suoi giovani. E oggi, più che mai, è il momento di crederci davvero.