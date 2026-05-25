La premier sui social festeggia i risultati delle Comunali, che hanno visto (anche) il trionfo del deputato di FI sullo Stretto: «Buon lavoro agli eletti, avranno sfide importanti». Poi la stoccata alle opposizioni

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affidato ai social i propri auguri ai sindaci eletti nella tornata amministrativa di domenica, con un commento che guarda anche ai risultati del centrodestra. «Rivolgo i miei auguri di buon lavoro ai sindaci eletti in questa tornata amministrativa. Avranno il compito di accompagnare le proprie comunità nei prossimi anni, affrontando sfide molto importanti. In bocca al lupo a tutti», ha scritto la premier, aggiungendo in chiusura un post scriptum dal sapore trionfante: «E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani».

Un messaggio che arriva nel giorno in cui Reggio Calabria consegna al centrodestra uno dei risultati più netti di questa tornata elettorale. Francesco Cannizzaro è il nuovo sindaco del capoluogo reggino, eletto già al primo turno con un distacco così ampio dagli sfidanti Battaglia, Pazzano e Lamberti Castronuovo da rendere superfluo qualsiasi ballottaggio.

Accolto nel suo quartier generale tra i festeggiamenti dei sostenitori e la presenza del governatore Roberto Occhiuto, Cannizzaro ha dedicato la vittoria a Jole Santelli e Maurizio D'Ettore, prima di rivolgersi ai cittadini: «Voglio ridare, attraverso il gioco di squadra del centrodestra, una nuova stagione di speranza a questa città che da 12 anni soffre il malgoverno, privata anche di servizi essenziali».

Il neo sindaco ha poi sottolineato la portata politica del risultato, definendo Reggio Calabria «un laboratorio politico nazionale» per la larghezza della coalizione costruita, con la partecipazione attiva anche di Calenda e Azione.