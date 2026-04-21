Atto di indirizzo per l’apertura straordinaria_ open day_ degli uffici anagrafici al Comune di Catanzaro dedicati esclusivamente al rilascio della Carta d’Identità Elettronica.

Su proposta della vicesindaca Iemma, con delega ai servizi anagrafici, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Fiorita ha approvatol’iniziativa che inizierà da giovedì 23 aprile (dopodomani).

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accelerare la sostituzione delle numerose carte d’identità cartacee ancora in circolazione, ridurre i tempi di attesa e migliorare l’accesso al servizio per i cittadini. Si ricorda, a tal proposito, che, in base alle disposizioni dell’Unione Europea, dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee non saranno più valide.

Gli Open Day sono riservati esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di Catanzaro e sono finalizzati unicamente alla sostituzione della carta d’identità cartacea con la Carta d’Identità Elettronica.

Le sessioni straordinarie si svolgeranno sia presso la sede centrale sia presso la sede decentrata del quartiere Lido, in orario pomeridiano nei giorni in cui non è prevista l’apertura ordinaria degli uffici.

Le prime giornate già calendarizzate sono:

* 23, 28 e 30 aprile 2026

* 14, 21 e 28 maggio 2026

Gli sportelli saranno aperti dalle ore 14:30 alle ore 17:00.

Per ciascuna giornata saranno disponibili:

* 40 appuntamenti presso la sede centrale di Catanzaro

* 20 appuntamenti presso la sede distaccata del quartiere Lido (via del Mare n. 5/7)

Gli appuntamenti potranno essere prenotati, lo stesso pomeriggio, tramite i totem presenti negli uffici comunali.

L’Amministrazione informa, inoltre, che a partire dal 4 maggio 2026, che è stata disposta anche l’attivazione del servizio di prenotazione online degli appuntamenti tramite la piattaforma “Agenda CIE”, messa a disposizione dal Ministero. È possibile prenotarsi al seguente link: https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/

L’invito rivolto ai cittadini è quello di cogliere questa opportunità per procedere al rinnovo del documento, contribuendo a una gestione più efficiente del servizio e alla progressiva digitalizzazione dei documenti di identità.