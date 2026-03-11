«Sono contenta di tornare a scuola». È quanto ha dichiarato Vittoria Sigillò, la studentessa del liceo classico di Catanzaro rientrata da Dubai lo scorso mercoledì in Calabria, dopo esser rimasta bloccata per qualche giorno negli Emirati Arabi a seguito dello scoppio del conflitto in Medio Oriente. Venerdì la studentessa ha ripreso le lezioni. Oggi la dirigente scolastica ha organizzato un incontro per festeggiare il rientro a scuola, alla presenza del prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, e dell'assessora all'Istruzione e alle Politiche per i giovani della Regione Calabria, Eulalia Micheli.

«La prima sera sembrava la scena di un film» ha raccontato Vittoria ricordando i giorni a Dubai, dove si trovava per partecipare a un progetto del World Student Connection. «Eravamo tutti insieme, stavamo andando a dormire ed è arrivato l'allarme. Non sapevamo cosa fare e dove andare, poi fortunatamente l'agenzia ci ha aiutato e con i tutor siamo scesi nei bunker. Soprattutto durante la notte - ha sottolineato - arrivavano le notifiche, prima quelle di allarme e dopo quelle del governo per ringraziare della collaborazione».

Entrare nei bunker, ha riferito la ragazza, «è stata una esperienza forte. C'eravamo noi, duecento studenti, e tutti i turisti. Tutti nella stessa situazione. È stato straziante vedere persone di altre nazionalità chiedere ai nostri tutor di poter partire con noi, con l'aereo italiano, per essere rimpatriati». La studentessa ha poi precisato di ritenersi «fortunata. È capitato poche volte di vedere bombe, razzi o detriti. È una esperienza forte che non ti aspetti, soprattutto in un Paese sicuro, come dovrebbero essere gli Emirati Arabi».

«Sono venuta a conoscere la studentessa del liceo Galluppi che ha avuto una brutta esperienza alla fine di un percorso formativo», ha dichiarato poi l’assessore regionale Micheli. «Mi è sembrato giusto venire qua - ha proseguito Micheli - per dimostrare vicinanza e sostegno a questi ragazzi, andati a Dubai per un percorso di formazione e orientamento e poi ritrovatisi in una brutta esperienza che però, grazie alla collaborazione di tutti, si è conclusa nel migliore dei modi».

Presente anche il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa: «Ho accolto ben volentieri l'invito della dirigente scolastica. Sono qui per dire a Vittoria ben tornata tra noi. Non ho fatto nulla di particolare - ha precisato -, ho fatto solo il mio dovere per favorire il celere rientro. Si tratta di studenti minori, quindi, ben si comprende il timore dei genitori e dei ragazzi. Aver contribuito anche minimamente affinché questo rientro avvenisse in tempi rapidi mi rende felice e rende felice la scuol».

«Sono felice e orgogliosa di poter raccontare questa esperienza a lieto fine» ha aggiunto la dirigente scolastica del convitto Galluppi Cinzia Scozzafava. «Doveva essere un semplice viaggio di formazione ma ha avuto un momento di particolare agitazione. Siamo oggi qui per festeggiare il rientro della nostra alunna che per fortuna è riuscita a tornare a casa».