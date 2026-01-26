«Parliamo di circa 300 milioni di euro di danni per la Calabria, chiaramente è una stima di massima. Ora stiamo facendo una ricognizione più puntuale». Così il governatore calabrese Roberto Occhiuto, arrivando a Palazzo Chigi per partecipare al Cdm chiamato a deliberare lo stato di emergenza per i danni causati dal ciclone Harry.

Dalla riunione di oggi «ci aspettiamo che sia dichiarato lo stato d'emergenza, così come abbiamo chiesto con apposite delibere di giunta. L'ha fatto la Calabria, l'hanno fatto anche le altre Regioni. Ci aspettiamo uno stanziamento iniziale per poter procedere con i lavori da svolgere» e «ci aspettiamo poi anche qualche altro provvedimento con una dote finanziaria più consistente, che è difficile quantificare perché la quantificazione dei danni si sta facendo appunto in questi giorni in maniera puntuale», ha proseguito.