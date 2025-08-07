Tre giorni di appuntamenti, degustazioni e masterclass tra le cantine di produzione del vino rosso che ha ottenuto il più ambito e prestigioso sigillo di qualità enologica italiana

Al via quest’oggi, 7 agosto, il Cirò Wine Festival 2025, la grande festa di comunità e del territorio in cui produttori e wine lovers saranno insieme protagonisti di appuntamenti diffusi, tra degustazioni, talk, visite in cantina, trekking, passeggiate in e-bike e momenti di approfondimento culturale per celebrare l’ottenuto riconoscimento DOCG - Denominazione di Origine Controllata e Garantita al Cirò Classico, massimo sigillo di qualità enologica italiana. Le cantine aderenti al Consorzio di tutela, presieduto da Carlo Siciliani, hanno dato vita ad un programma di eventi collaterali per consentire a tutti di conoscere da vicino il mondo del Cirò, incontrare produttori, scoprire l’areale dove insiste la denominazione più antica di Calabria, e per raccontare sul campo una delle più longeve comunità del vino del Sud Italia.

Il programma del 7 agosto

Il calendario degli eventi comincia appunto quest’oggi, 7 agosto, con l’esperienza proposta da Librandi con partenza dalla cantina alle ore 17 per poi arrivare alla tenuta di Rosaneti dove i wine lovers avranno la possibilità di visitare i vigneti e il museo Vites, di cenare sotto le stelle con food catering a cura dell’enoteca Lagust e di osservare le stelle con il telescopio accompagnati dagli esperti del Circolo Astrofili Luigi Lilio. Inoltre, dalle ore 18 Brigante vigneti & cantina propone il Cirò bike&wine in collaborazione con Verzino e-bike adventure: una passeggiata su due ruote con partenza dall’hotel Il Gabbiano verso il borgo di Cirò, con visita al centro storico, al museo Luigi Lilio e con degustazione finale di vini e prodotti del territorio all’interno dell’enoteca regionale. Ancora questo intenso pomeriggio propone, sempre alle ore 18, nella sala degustazione del Palazzo dei musei di Cirò, una degustazione sul tema Cirò e il rosato nel tempo: Corrispondenza, dignità, carattere, con Matteo Gallello, editor di Verticale e di Bromio.

Il programma dell’8 agosto

Venerdì 8 agosto a partire dalle ore 18 sarà Mimmo Vinci con la sua cantina a proporre il Cirò Bike & Wine in collaborazione con Verzino e-bike adventure, sempre con partenza dall’hotel Il Gabbiano verso il borgo di Cirò, con visita al centro storico, al museo Luigi Lilio e con degustazione finale di vini e prodotti del territorio presso l’enoteca regionale. Sempre alle ore 18 in programma Calendario Divino: si tratta di una esperienza che Tenuta Renda propone in cantina e che prevede una degustazione di 4 vini selezionati accompagnati da un tagliere di salumi e formaggi locali, mentre dalle ore 22 le Cantine Greco propongono il Night Party nello show room allestito con le opere di artisti del territorio e con le etichette più iconiche. Allestiti banchi d’assaggio dei vini dell’azienda e presentazione del Gin Hera accompagnato da musica e intrattenimento.

Il programma del 9 agosto

Sabato 9 agosto partenza alle ore 9,30 per il Fezzigna Wine Trekking proposto dall’omonima cantina in collaborazione con Verzino Adventure. La partenza è prevista da Umbriatico per un trekking che permetterà di percorrere il torrente Lipuda prima di arrivare in cantina dove ad attendere gli escursionisti ci sarà una degustazione di vini e prodotti del territorio. Alle ore 18 Tenuta Renda ripeterà l’esperienza Calendario Divino.

Aspettando la Wine Night

Ad arricchire il carnet degli eventi anche le tre serate in altrettante cantine del territorio che segneranno il cammino di avvicinamento alla Wine Night del 10 agosto a Madonna di Mare. Nell’area dei Mercati Saraceni si potranno degustare i vini di tutte le cantine protagoniste dell’edizione 2025 del Cirò Wine Festival: ‘A Vita, Antichi vigneti Sculco, Baroni Capoano, Brigante vigneti & cantina, Cantina Campana, Cantine Arcuri, Cantine Bruni, Cantine De Mare, Cantine Greco, Cantine Malena, Cantine Strangi, Caparra & Siciliani, Cerminara, Enotria, Feudo Liguori, Fezzigna, Fratelli dell’Aquila, Giuseppe Pipita vini, Ippolito 1845, L’Arcigilione di Cataldo Calabretta, La Pizzuta del Principe, Librandi, Maddalona del Casato, Mimmo Vinci, Rocco Pirito, Romano & Adamo, Salvatore Caparra vini, Scala vigneti e cantina, Senatore vini, Sergio Arcuri, Tenuta del Conte, Tenuta Renda, Tenuta Santoro, Vigneti Ferraro, Vigneti Vumbaca, Zito.

Peraltro, proprio in preparazione della Wine Night che celebrerà il riconoscimento della DOCG, nelle tre serate del 7, dell’8 e del 9 agosto saranno proposti appuntamenti con banchi d’assaggio, food, musica popolare e dj set nelle cantine di Borgo Saverona, Senatore e Baroni Capoano. In quest’ultimo appuntamento, quello del 9 agosto, è previsto anche il talk Nuove sfide per il Cirò.

Le degustazioni

Infine questa edizione del Cirò Wine Festival prevede anche due appuntamenti tecnici di degustazione ospitati nella sala consiliare del palazzo di città di Cirò. Il 9 agosto a partire dalle ore 16,30 sarà prima Serena Specchi, Decanter Wine Academy, a condurre la masterclass Il Cirò tra innovazione e tradizione e poi Rocco Catalano, giornalista enogastronomico, che alle 18,15 approfondirà l’areale cirotano intervenendo su Vitigni autoctoni e biodiversità calabresi.

La serata conclusiva

La serata conclusiva del 10 agosto, in località Madonna del Mare di Cirò Marina, a partire dalle ore 19, proporrà ancora banchi di assaggio e degustazione e poi un live music con strumenti della tradizione a cura di Emilio Spataro ed il concerto di Mimmo Epifani con special guest Tonino Carotone e Josè Barros. Poi si ballerà fino a notte fonda con dj Malena.