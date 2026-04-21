C'è un momento in cui lo studio, la passione e la fatica silenziosa trovano forma concreta e diventano riconoscimento, e ci si può solo sentire onorati e fieri, quando la forza del pensiero diventa futuro.

È ciò che è accaduto ad Anna Furci, classe 5 B, del Liceo Scientifico Zaleuco, plesso del Polo liceale “Zaleuco–Oliveti–Panetta–Zanotti” di Locri, guidato dalla Dirigente Carmela Rita Serafino, che rappresenterà l'Italia alla International Philosophy Olympiad, in programma a Varsavia dal 14 al 17 aprile maggio 2026. Anna ha partecipato il 17 scorso, a Roma, accompagnata dalla prof.ssa Patrizia Guazzoni, che l'ha seguita in tutto il percorso insieme alla referente delle Olimpiadi, prof.ssa Katia Maddaloni, alla gara nazionale dei Campionati di Filosofia, distinguendosi tra i vincitori della XXXIV edizione. Si è classificata al secondo posto nella sezione B (saggio in lingua straniera) nell'ambito politico, confrontandosi con un brano di Isaiah Berlin tratto da “Due concetti di libertà”.

Nel suo elaborato, la studentessa ha affrontato il tema della libertà a partire dalla celebre separazione berliniana tra libertà “negativa”, intesa come assenza di interferenze, e libertà “positiva”, legata alla capacità di autodeterminazione. Il saggio sviluppa una riflessione ampia e articolata che attraversa la storia della filosofia moderna e contemporanea, da Hobbes e Locke fino a Kant, Freud e Schopenhauer, per interrogarsi sui limiti della libertà e sulle condizioni della convivenza civile.

Emergono con chiarezza due idee centrali: da un lato, la necessità di uno spazio di libertà individuale, fondamentale quanto la vita stessa; dall'altro, l'esigenza di porre limiti a tale spazio, affinché non entri in conflitto con quello degli altri. La soluzione individuata è nella democrazia e in un codice morale condiviso, strumenti capaci di garantire un equilibrio tra libertà e responsabilità. Il saggio si apre, inoltre, a temi di forte attualità, come la difesa dei diritti e il rapporto con l'ambiente, sottolineando il rischio che la libertà venga compromessa in assenza di partecipazione consapevole alla vita pubblica.