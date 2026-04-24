Non più solo teoria, ma soluzioni industriali pronte a trasformare il tessuto economico e sociale. Si è concluso oggi presso l'Università della Calabria "Co@Scienza - Un ponte tra imprese e ricerca verso un'innovazione sostenibile", l'evento che ha sancito il passaggio operativo dei risultati raggiunti dai ricercatori del Campus di Rende nell'ambito di Tech4You, l'Ecosistema dell'Innovazione di Calabria e B asilicata finanziato dal Mur con fondi Pnrr. L'Ateneo, baricentro scientifico del progetto, ha ufficialmente consegnato a istituzioni e imprese un portafoglio di 72 tecnologie "made in Unical" (tra prototipi e piattaforme). «Un traguardo straordinario - è scritto in una nota - che rappresenta oltre la metà dei 138 prototipi complessivi sviluppati dall'intero Ecosistema, dimostrando come l'Università della Calabria sia il motore trainante della transizione ecologica e digitale del territorio».

«Oggi celebriamo la firma dell'Università della Calabria sul futuro tecnologico del territorio - ha dichiarato il presidente del Consorzio Tech4You Maurizio Muzzupappa -. Abbiamo dimostrato che i nostri laboratori sanno parlare la lingua delle imprese, mettendo a disposizione risultati scientifici pronti a diventare valore economico reale e a trattenere qui i nostri migliori talenti». Imprese e cittadini hanno poi osservato dal vivo 15 prototipi d'avanguardia: dal primo robot subacqueo al mondo per il campionamento dei coralli alle piattaforme IA per la previsione delle piene, la riduzione dei consumi energetici, fino ai tetti bio-solari integrati e agli impianti per la produzione di biodiesel da scarti agricoli.