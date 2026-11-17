Divieto assoluto di social network per i ragazzi fino a 13 anni; divieto tra 13 e i 16 anni di possedere un account autonomo, ma possibilità di gestirne uno legato a quello dei genitori.

Libertà di aderire a una piattaforma social per chi ha compiuto 16 anni.

Sono i contenuti di un emendamento che il centrodestra sta per presentare al decreto sicurezza. Il primo firmatario è Fabio Rampelli (FdI), vicepresidente della Camera. Allineato all’EU Kids Act, l’emendamento prevede di superare il problema delle false autodichiarazioni ricorrendo a sistemi di verifica certificata dell’età.