VIDEO | In Cittadella regionale, l’assessore all’Istruzione Eulalia Micheli e la direttrice dell’Ufficio scolastico Loredana Giannicola hanno illustrato i termini dell’iniziativa rivolta ai ragazzi di terza media e istituti superiori

Una dotazione finanziaria pari a 6 milioni per progetti che dovranno migliorare le competenze linguistiche dei ragazzi e sostenere gli sforzi economici delle loro famiglie.

Presentato alla Cittadella regionale di Catanzaro un bando destinato a studenti di vario livello.

Micheli

«E’ rivolto ai ragazzi delle classi di terze medie e anche degli istituti superiori – ci ha detto l’assessore regionale all’Istruzione Eulalia Micheli – Abbiamo voluto, diciamo, rivolgerci anche ai ragazzi di terze medie perché pensiamo che quello sia un anno fondamentale anche nella scelta che loro faranno della scuola superiore. E' un bando che prevede anche e soprattutto il rilascio della certificazione linguistica QCER».

Ci sono indicazioni per la scelta delle lingue?

«Inglese, francese, spagnolo e tedesco in primis – aggiunge – però poi saranno le scuole a decidere i venti studenti a progetto e potranno essere due o tre settimane».

Giannicola

«Riscontro un investimento piuttosto significativo sulla crescita dei livelli di competenze linguistiche e dei nostri ragazzi – ha aggiunto Loredana Giannicola, neo Direttrice dell’Ufficio Scolastico regionale – Sì, è vero, riguarda studenti e le studentesse, ma interviene anche su tutta la povertà educativa. Quindi significa offrire ai nostri ragazzi quelle opportunità culturali importanti che contribuiscono poi alla crescita e all'innalzamento dei livelli di apprendimento».

Un aiuto provvidenziale, anche se comprensibilmente non risolutivo, a causa dei deficit registrati dalle prove Invalsi.

«Dalle prove Invalsi 2025 abbiamo preso atto delle difficoltà proprio sulle competenze linguistiche. Per cui con questo bando io voglio specificarlo, staremo anche vicino alle famiglie che molte volte non hanno la possibilità di permettere ai loro figli di poter andare fuori per studiare la lingua».