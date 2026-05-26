Serata di gala per la XXI edizione del “Premio Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico”, promosso dalla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia
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Gli applausi di una platea gremita e le storie di donne e uomini che hanno fatto del lavoro una missione di vita hanno segnato la conclusione della XXI edizione del “Premio Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico”, promosso dalla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.
La cerimonia, andata in scena ieri pomeriggio nel suggestivo Teatro Politeama di Catanzaro, ha trasformato il palco in un grande racconto collettivo della Calabria che produce, innova, resiste e guarda avanti. Ad aprire l’evento, un emozionante video dedicato alle bellezze paesaggistiche delle tre province: immagini di mare, montagne, borghi e tradizioni che hanno restituito al pubblico il volto autentico di un territorio ricco di identità e potenzialità.
A guidare la serata il giornalista Domenico Gareri, che ha accompagnato il pubblico attraverso storie di sacrificio, intuizioni imprenditoriali, passaggi generazionali e percorsi costruiti giorno dopo giorno con dedizione e coraggio.
Nel suo intervento, il presidente della Camera di Commercio Pietro Falbo ha più volte richiamato il valore umano dell’impresa, definendo la Camera “la casa delle imprese” e ricordando come il tessuto produttivo delle tre province sia composto da oltre 70 mila aziende, in gran parte piccole, medie e micro imprese familiari, nelle quali il lavoro si intreccia con la vita quotidiana, con gli affetti e con il futuro delle nuove generazioni.
Falbo ha parlato della forza dell’area vasta nata dall’ accorpamento camerale, una sfida che oggi rappresenta un modello di crescita condivisa e di valorizzazione delle eccellenze territoriali. Un percorso che ha permesso di unire energie, visioni e competenze, spingendo la Calabria verso nuove prospettive di sviluppo attraverso internazionalizzazione, innovazione e digitalizzazione.
Più volte il presidente ha ribadito la necessità di raccontare una Calabria diversa da quella dei luoghi comuni: una terra fatta di imprenditori onesti, lavoratori instancabili, giovani che scelgono di investire qui il proprio futuro e imprese capaci di competere sui mercati internazionali senza perdere il legame con le proprie radici.
Ed è stata proprio questa Calabria la vera protagonista della serata. Una Calabria che costruisce lavoro e dignità, che custodisce antichi mestieri e allo stesso tempo sperimenta nuove tecnologie, che tramanda il sapere artigiano e guarda con coraggio all’innovazione.
Sul palco si sono alternate imprese storiche presenti sul mercato da oltre mezzo secolo, aziende che hanno conquistato i mercati esteri, giovani realtà innovative nate negli ultimi anni e attività familiari diventate simboli di continuità e resilienza. Momenti particolarmente intensi hanno accompagnato i premi speciali conferiti a figure istituzionali, professionisti, rappresentanti del mondo associativo e dell’informazione, insieme al riconoscimento “alla memoria” dedicato a Benedetto Arcuri, ricordato con commozione per il suo straordinario contributo umano e imprenditoriale al territorio.
Grande emozione anche per la menzione speciale conferita al maestro orafo Michele Affidato, ambasciatore dell’artigianato artistico calabrese nel mondo, e per il premio “alla carriera” assegnato al prefetto Castrese De Rosa, omaggiato per la sua vicinanza concreta alle comunità e alle istituzioni del territorio.
La XXI edizione del Premio Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico si è così trasformata in molto più di una semplice cerimonia: un viaggio dentro la Calabria che crea valore, che investe nelle persone, che custodisce la memoria del passato e continua a costruire futuro.
PREMIATI
SEZIONE IMPRESE INDUSTRIALI
SOCEA SRL
IN.TE.Q. 99 SRL
SILAN SUD F.LLI SCALZI SAS
EUROLIFTER SRL
SEZIONE IMPRESE COMMERCIALI
Lakinion Travel By Meridia Tour SRL
Ferragina Luigi
Gioielleria Le Gioie del Corpo SAS
Parallelo Zero Viaggi e Turismo
Ce.Se.A. SAS
Ceramiche Marazzita SNC
Lo Scrigno d’Oro
Pro Big SRL
Natale SRL
La Sfera SAS
Daffinà SAS
Due Erre Arredamenti SNC
Cajazzo Massimiliano
Piemmeffe SAS
TRA SNC
Cine Sud di Mazza Francesco
Megna Salvatore
Principato Antonio
SEZIONE IMPRESE ARTIGIANE
Rotella Pino
Lemme Vito
Liaac di Claudio Cittadino
Gualtieri Raffaele
Antonella Hair Diffusion
Cossari Franco Raffaele
Autofficina Ferragina Ezio
Nicolino Trombetta
Filippo Matalone – Filip Shop
Procopio Antonio
Panzarella Giuseppe
Brandonisio SRL
Battaglia Pancrazio Franco
Rocca Guglielmo
La Porta Giuseppe
SEZIONE IMPRESE AGRICOLE
Frantoio Dianto SNC
Lavorazioni Agricole di Brasacchio Francesco & C. SAS
Azienda Agricola Brittelli Elisabetta
MENZIONI SPECIALI LONGEVITÀ
Nicola Ruoppolo
Giuseppe Iencarelli
Enrico Cefalì
PREMIO SPECIALE “ALLA CARRIERA”
Prefetto Castrese De Rosa
PREMIO SPECIALE “ALLA PROFESSIONE”
Concettina Epifanio
MENZIONE SPECIALE ARTIGIANATO ARTISTICO
Michele Affidato
SEZIONE PROGRESSO ECONOMICO
Società Agricola Krotonese – SAK SRL
Mario Moniaci System SRL
People SRL
Business 3.0 SRL
Urban Market di Giovanni Sgrò
Nuovo Pignone SRL
Tassone Antonio e Giuliana SRL
Panificio Bubbo Brunella SRL
Marina Carmelo SRL
Ruga SRL
Holding “R” SRL
SEZIONE IMPRESE LONGEVE E DI SUCCESSO
Vitale SRL
I.C.O.A. SRL
CAL.ME. SPA
SEZIONE ESPORTATORI BENEMERITI
SICMA SRL
Ranieri Group SRL
SEZIONE GIOVANI IMPRESE INNOVATIVE
BEVI SNC
Azienda Agricola Bardari Nicola
Infusi di Calabria SRL Società Benefit
2C SRLS
Pizzodamare
Vitaliano Couture
PREMIO SPECIALE “ALLA MEMORIA”
Benedetto Arcuri
SEZIONE LAVORATORI DIPENDENTI DI IMPRESE
Stanislao Evaroni
Giuseppe Paonessa
Paolo Vesci
Raffaele De Fazio
Rosamaria Pettinato
Salvatore Fulciniti
Angela Corapi
Ornella Fabiano
Matteo Marullo
Carmela Diana
Marcella Mannella
Giuseppe Spadafora
Alessandra Ferragina
Vittorio Lucia
Pietro Laporta
Fortunato Antonio Cascia
Antonio Butera
SEZIONE DIPENDENTI CAMERALI
Raffaele Arcuri
Maria Teresa Cirillo
PREMI SPECIALI ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI
Rosario Contartese
Dario Lamanna
Diego Zurlo
PREMI SPECIALI PROFESSIONISTI A SERVIZIO DELLE IMPRESE
Elio Pietramala alla memoria
Giuseppe Buscema
PREMI SPECIALI ORGANI DI STAMPA
Vivipress
Local Genius
RTI