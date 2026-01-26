Tra i protagonisti della Prima Convention Nazionale di AG Impresa, associazione nazionale che tutela e supporta le piccole e medie imprese italiane, venerdì 23 gennaio, presso il T Hotel di Lamezia Terme, è spiccata Elena Sodano, presidente della Fondazione Ra.Gi. e fondatrice di CasaPaese.

L’imprenditrice della cura è intervenuta nel talk “Il coraggio del cambiamento: imprese, lavoro e innovazione” condividendo l’esperienza di successo di CasaPaese, la struttura innovativa che trasforma la fragilità delle persone con Alzheimer o demenza in una leva di rigenerazione, restituendo dignità agli ospiti e funzione, identità e prospettiva a territori marginalizzati.

«Il coraggio del cambiamento, per me e per la Fondazione Ra.Gi., è racchiuso nella nostra scelta di ribaltare lo sguardo e cambiare prospettiva: anziché adattare le persone ai servizi, adattiamo i servizi alla vita e ai bisogni delle persone. È una scelta radicale, perché comporta rischi, resistenze, critiche, ma è anche una scelta profondamente imprenditoriale» ha dichiarato Sodano spiegando che mettere le persone al centro non è un gesto romantico, rappresenta una strategia potente. Significa creare modelli sostenibili perché generano valore reale come fiducia, appartenenza, benessere, relazioni.

«Noi abbiamo trasformato i territori in luoghi di cura, la libertà in strumento terapeutico, l’umanità in metodo. E questo ha prodotto non solo impatto sociale, ma anche solidità organizzativa, riconoscimento istituzionale e occasioni di lavoro qualificato in borghi storicamente poveri di opportunità» ha aggiunto, affiancata da altre eccellenze imprenditoriali calabresi che hanno condiviso la visione comune di portare avanti, in Calabria, un’impresa che spesso non genera ritorni immediati, non entra subito nei bilanci economici, ma può trasformarsi in impatto, sostenibilità e sviluppo nel medio-lungo termine.

Il suo ringraziamento sentito è stato rivolto al Presidente di AG Impresa, Francesco Berardelli, e alla Federazione Nazionale Fenimprese, che, oltre a coinvolgerla in questa tavola rotonda ricca di valori e obiettivi comuni, le hanno conferito un premio per la visione imprenditoriale chiara e strutturata in un’area ad alto rischio percepito ma ad altissimo valore latente, sviluppando modelli di cura innovativi per le persone con demenza, capaci di generare impatto sociale, sostenibilità economica e valore condiviso.

«Il nostro modello è replicabile perché è economicamente sostenibile, socialmente misurabile e culturalmente adattabile. Ogni CasaPaese si integra con il contesto in cui nasce, valorizzandone risorse, tradizioni e capitale umano, senza snaturarlo» ha concluso Sodano, ribadendo che tale riconoscimento rappresenta un atto di fiducia verso un modo diverso di fare impresa e appartiene alla sua squadra visionaria che ha trasformato la cura e l’innovazione sociale in responsabilità.